Revolut już nie uratuje pieniędzy dłużnika

„Revolut jest bezpieczny – komornik nie zajmie znajdujących się na tym koncie środków” – takie informacje były przekazywane w przestrzeni publicznej przez kilka tygodni. I faktycznie, tak właśnie było ( i póki co, nadal jest). Revolut działa bowiem w Polsce jako bank zarejestrowany na Litwie przy wykorzystaniu tzw. paszportu europejskiego, który pozwala mu na oferowanie usług w Polsce bez otwarcia lokalnego oddziału. Tym samym dotychczas nie należał on i nadal jeszcze nie należy do systemu Ognivo, a w konsekwencji dostęp do zgromadzonych na nim środków jest dla komorników znacząco utrudniony. Jednak wygląda na to, że nadchodzi kres tej „ochrony”. Jak się bowiem okazuje, Revolut złożył wniosek o rejestrację w Polsce jako oddział banku zagranicznego. Oznacza to, że jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego rozpatrzy go pozytywnie, Revolut stanie się częścią systemu Ognivo i mówiąc kolokwialnie – będzie stał otworem przed komornikiem. Czy to już pewne? Tego na razie nie wiemy. Informację o złożeniu przez Revolut wniosku o rejestrację przekazała Krajowa Rada Komornicza. Trzeba też poczekać na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, jednak co do zasady nie wydaje się by istniały przeszkody, który miałyby sprawić, że odmówi ona temu fintechowi rejestracji oddziału w Polsce.

System Ognivo a organy egzekucyjne

Czym jest system Ognivo? To elektroniczne narzędzie wykorzystywane do szybkiego przekazywania danych przede wszystkim pomiędzy bankami, ale również urzędami i organami egzekucyjnymi, a także innymi podmiotami uprawnionymi do dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową. Jest to więc narzędzie, które z jednej strony pozwala szybko i sprawnie przenieść konto z jednego banku do drugiego, ale z drugiej pozwala również znaleźć rachunek dłużnika i sprawdzić jego stan. System został stworzony i jest nadzorowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR).

Skąd bierze się tak duża popularność konta Revolut w Polsce? Oczywiście nie chodzi tylko o „azyl” przed egzekucją. Główną zaletą tego konta jest jego wielowalutowość. Umożliwia ono przechowywanie środków i dokonywanie międzynarodowych przelewów bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Efekt ten jest wynikiem wymiany walu po atrakcyjnych kursach. Taka usługa idealnie sprawdza się w przypadku osób, które dużo podróżują, czy dokonują międzynarodowych transakcji (np. robiąc zakupy). Jako silna strona konta wskazywane jest też natychmiastowe i znów bezpłatne przesyłanie środków pomiędzy użytkownikami.