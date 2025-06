Rodzice przyzwyczaili się już do tego, że gdy rozpoczyna się nowy rok szkolny, mogą liczyć na specjalną pomoc od państwa na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z koniecznością skompletowania wyprawki szkolnej. Jednak te pieniądze nie przysługują już każdemu. Wskazujemy, kto ich nie dostanie.

Reklama

Mniej dzieci dostanie od państwa pieniądze na wyprawkę

Dobry start to świadczenie, które jest powszechnie traktowane jako dodatek do 800 plus, choć grono uprawnionych do niego jest przecież inne. Tym co na pewno łączy te świadczenia jest fakt, że aby je uzyskać, nie trzeba spełniać kryterium dochodowego. Istotną różnicą jest jednak to, że celem dobrego startu jest udzielenie wsparcia finansowego uczniom (w praktyce raczej ich rodzicom) w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Oznacza to więc istotną różnicę między 800 plus a dobrym startem – grono ich odbiorców. To drugie świadczenie przysługuje tylko raz w roku na dziecko uczące się w szkole, co do zasady do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego uczącego się w szkole, granica ta jest przesunięta i przysługuje ono do ukończenia przez nie 24. roku życia. I choć aby otrzymać pieniądze, nie trzeba spełniać kryterium dochodowego, to od roku szkolnego 2025/2026 trzeba spełnić inny istotny warunek – dziecko musi być objęte polskim systemem edukacji. Mówiąc w uproszczeniu, musi realizować obowiązek szkolny w polskiej szkole. W sytuacji, gdy warunek ten nie jest spełniony, np. dziecko kontynuuje naukę w formie zdalnej w ukraińskiej szkole, świadczenie nie zostanie przyznane.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek, żeby dostać 300 złotych?

Warto pamiętać, że to świadczenie nie jest wypłacane automatycznie, a więc fakt, że na dane dziecko zostało przyznane 800 plus, nie oznacza, że otrzyma ono również dobry start. Od 2021 r. świadczenie to jest obsługiwane przez ZUS i to do niego należy złożyć wniosek w tej sprawie. Można to zrobić jedynie w formie elektronicznej, a pieniądze przekazywane są bezgotówkowo na numer konta wskazany we wniosku. Złożenie wniosku jest możliwe za pośrednictwem jednego z kanałów udostępnianych przez ZUS, czyli przez:

- portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS,

- portal informacyjno-usługowy Emp@tia,

- bankowość elektroniczną.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 listopada, przy czym złożenie go w lipcu i sierpniu daje gwarancję wypłaty nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia będą miały miejsce w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia.