Już od 1 lipca rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start. To jedno z dwóch podstawowych świadczeń wspomagających ich w wychowaniu dzieci. Pierwszym jest oczywiście 800 plus, które po spełnieniu wymaganych warunków mogą otrzymywać co miesiąc. Dobry Start przysługuje natomiast tylko raz w roku i ma związek z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W założeniu przyznawane rodzicom pieniądze mają ułatwić skompletowanie wyprawki niezbędnej do rozpoczęcia nauki na nowym poziomie edukacji. Świadczenie to jest powszechnie traktowane jako dodatek do 800 plus, jednak nie należy dać się zwieść temu podejściu – przewidujące go programy to odrębne inicjatywy i nie można liczyć na automatyczną wypłatę pieniędzy tylko na tej podstawie, że jedno z nich jest już pobierane.

300 złotych na ucznia do ukończenia 24 roku życia

Na które dzieci można dostać świadczenie? Na te uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Wyjątkiem są w tym zakresie dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole, którym przysługuje ono do ukończenia przez nie 24. roku życia. Choć w zdecydowanej większości przypadków wniosek o świadczenie składają rodzice dziecka, to oczywiście analogicznie jak zawsze w tego rodzaju przypadkach, mogą zrobić to również jego opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni (osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, które wystąpiły do sądu opiekuńczego o przysposobienie). W przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej mogą to natomiast robić rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski składa się do ZUS drogą elektroniczną, a nabór startuje 1 lipca 2025 roku. I choć nabór będzie trwał aż do 30 listopada, to nie warto z tym zwlekać, bo złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony później, to przelew zostanie zrealizowany w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Pomoc dla rodziców znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej

Warto przypomnieć o tym, że od roku szkolnego 2025/2026 w regulaminie świadczenia zaszła ważna zmiana – aby otrzymać wsparcie na dziecko, musi ono być objęte polskim systemem edukacji, a więc musi realizować obowiązek szkolny w polskiej szkole. To istotna informacja dla dzieci ukraińskich, które przebywając w Polsce uczą się zdalnie w ukraińskich szkołach – one nie będą mogły liczyć na pieniądze na wyprawkę szkolną.

Rodzice znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji finansowej mogą w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego liczyć również na dodatkowe świadczenie - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Przysługuje on matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się. Inaczej niż w przypadku Dobrego Startu, to świadczenie przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Biorąc pod uwagę fakt, że świadczenie to jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego, mogą je oczywiście otrzymać tylko te osoby, którym przyznano prawo do tego zasiłku. Wniosek w tym zakresie należy złożyć w terminie do 31 października.