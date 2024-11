Reklama

Porównajmy świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające w 2025 r. (po waloryzacji w I kwartale 2025 r.) Co wybrać?

Świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r. wzrasta do 3287 zł

Świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r. wyniesie 3287 zł. To podwyżka o 10% w porównaniu do 2024 r. Dla porównania budżetówka (mundurowi, Zestawmy to z nauczycielami i policjantami, którzy liczyli na podwyżkę 15%, a otrzymają 5%.

Niestety podobna podwyżka nie będzie dotyczyła zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 215,84 zł (wciąż).

Ważne Świadczenie pielęgnacyjne wzrasta w 2025 r. o 299 zł (z kwoty 2988 zł) do kwoty 3287 zł.

W 2025 r. podwyżka pensji minimalnej to aż 10% więcej I o taką samą wartość wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r. Musimy też pamiętać o zaokrągleniach.

Ważne Wzór na obliczenie wartości świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r. 2988 zł (świadczenie pielęgnacyjne 2024 r.) x 1,0999528524281 = 3286,659 zł Wynik3286,659 zł zaokrąglamy do kwoty 3287 zł. Jest to o 10% więcej niż w 2024 r.

Świadczenie wspierające w 2025 r. - nowe przedziały punktowe

Zmiana nr 1 - wchodzą niższe poziomy wsparcia

W 2024 r. świadczenie wspierające otrzymywały tylko osoby niepełnosprawne z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, czyli od 87 do 100 pkt.

W 2025 r. rozszerza się zakres świadczenia wspierającego na przedział od 78 do 86 pkt.

Co z 2026 r.? Osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

Ważne To czasowe ograniczania nie dotyczą osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich osób z niepełnosprawnościami uzyskanie przez nie co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniać do otrzymania świadczenia wspierającego.

Jak obliczamy wysokość świadczenia wspierającego - zasady stałe 2024 r., 2025 r., 2026 r.?

Wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia:

95–100 pkt – 220 % renty socjalnej - dostępne dla osób niepełnosprawnych w 2025 r.90–94 pkt – 180 % - dostępne w 2025 r.85–89 pkt – 120 %, - dostępne w 2025 r.80–84 pkt – 80 % - dostępne w 2025 r.78–79 pkt – 60 % dostępne w 2025 r. bez punktów 70 - 77 ( to w 2026 r.)

Świadczenie wspierające w 2025 r. - nowe wartości

W 2025 r. renta socjalna wyniesie po waloryzacji 1901,70 zł. Spowoduje to wzrosty wysokości świadczenia wspierającego

95–100 pkt – 220 % renty socjalnej, czyli 4183.74 zł,90–94 pkt – 180 %, co daje 3423.06 zł,85–89 pkt – 120 %, co daje 2282.04 zł,80–84 pkt – 80 % - co daje 1521.36 zł,78–79 pkt – 60 % co daje 1141.02 zł.

Świadczenie wspierające a świadczenia przysługujące z gminy opiekunowi

Opiekun jest uprawniony do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub do zasiłku dla opiekuna? Wtedy gmina wstrzyma wypłatę tego świadczenia, jeżeli tylko złożono do ZUS wniosek o świadczenie wspierające.

Jeśli okres, za który Twój opiekun pobierał z gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, pokrywa się z okresem, za który ZUS przyzna Ci świadczenie wspierające, to opiekun, który pobrał świadczenie z gminy, musi zwrócić to świadczenie do gminy wraz z odsetkami.

WAŻNE! We wniosku o świadczenie wspierające można wpisać datę, od której chcesz uzyskać prawo do świadczenia, tak aby okresy pobierania obu świadczeń się nie pokrywały.