Jest to dodatek miesięczny 100 zł. W praktyce dodatek wypłacany jest w przedziale 300 zł - 600 zł. Mogę z niego skorzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 50% osób korzystających stale z respiratorów i koncentratorów tlenu nie dysponuje takim orzeczeniem. A w związku z takim korzystaniem jest to dodatek.

Dodatek jest przyznawany przez PFRONwedług uproszczonej procedury. Jeżeli jesteś zainteresowany i masz odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności, to nie musisz:

Reklama

być wskazany jako bezpośredni płatnik rachunku za energię elektryczną – PFRON przyjął, że gospodarstwo domowe opiera się na wspólnocie praw i obowiązków jego członków,

gromadzić dla PFRON rachunków potwierdzających wnoszenie opłat za energię elektryczną – potwierdzenie korzystania z koncentratora tlenu lub respiratora oznacza dla PFRON, że takie koszty są rzeczywiste,

czekać na zawarcie umowy – dodatek zostanie przekazany na podstawie samego wniosku.

Reklama

Z PFRON w 2025 r. 300 zł - 600 zł i osoby niepełnosprawne [koncentratory tlenu lub respiratory]

W 2024 r. nie można już składać wniosków. Ale w 2025 r. wnioski będzie można składać od dnia 1 stycznia. To niecały miesiąc.

PFRON podaje dwa przykłady (ten sam sposób liczenia jest dla 2025 r.):

Przykład 1. Wniosek w październiku 2024 r. Dodatek za miesiące: lipiec-wrzesień (3 miesiące) wynosi – 300 zł.

Przykład 2. Wniosek w listopadzie 2024 r. Dodatek za miesiące: lipiec-październik (4 miesiące) wynosi – 400 zł.

Wynika z tego, że wniosek złożony w styczniu 2025 r. będzie obejmował do 6 miesięcy z II połowy 2024 r.

PFRON: Dodatek 600 zł dla prądu tylko z orzeczeniem o niepełnosprawności

PFRON pokrywa część kosztów energii elektrycznej w związku ze stałym, intensywnym korzystaniem z koncentratora tlenu lub respiratora. Beneficjenci? Osoba posiadająca stopień niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), która korzysta z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez:

1) ośrodek domowego leczenia tlenem lub

2) ośrodek wentylacji domowej.

Podstawa prawna dodatku do prądu od PFRON w 2025 r.

Program „Aktywny samorząd” i zadanie: pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej (Obszar E). Takie jest źródło dofinansowania z PFRON dodatku "100 zł miesięcznie". PFRON często zmienia i to korzystnie dla beneficjentów swoje programy. Np. teraz mamy zmiany w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Polega na rozszerzeniu dotychczasowych adresatów programu SAM! Mieszkanie dla absolwenta o osoby opuszczające WTZ. Podobnym rozszerzeniem programu Aktywny samorząd jest dodatek do prądu.

Przy czym dodatek 100 zł od PFRON jest odrębnym dofinansowaniem od bonu energetycznego. Ten bon w wersji podstawowej wynosi 300 zł (dla gospodarstw 1-osobowych) do 600 dla 6 osobowych i większych. Wartości podwajamy dla domów ogrzewanych prądem. Szczegóły zasad przyznawania bonu energetycznego pod tym "sejmowym" linkiem.

Dyskryminacja osób nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności?

Szacuje się, że połowa osób zmuszonych sytuacją zdrowotną do korzystania z urządzeń wentylujących mechanicznie nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Całodobowa opieka często przez okres liczony w latach, nadwyręża finansowo rodziny osób przykutych do łóżka, ale nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Jakie wsparcie mają takie osoby? Jest to:

1) Bon energetyczny (jako świadczenie jednorazowe w 2024 r. i być może w 2025)

2) refundacja przez NFZ wentylacji mechanicznej świadczonej w warunkach domowych (respiratory i koncentratory tlenu).

Więc przydałoby się jeszcze 100 zł miesięcznie od PFRON. Ale tu jest wymóg orzeczenia o niepełnosprawności. Jak się zastanowić to po co taki wymóg? Jeżeli ktoś musi korzystać z wentylowania mechanicznego, to zazwyczaj znaczy że ma ciężką sytuację zdrowotną. Nikt nie korzysta z takiej pomocy w błahych sprawach.

PFRON - bardzo proste zasady składania wniosków

Element 1) skan lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Element 2) Zaświadczenie potwierdzające, że korzystasz z respiratora lub koncentratora tlenu (lub z obu urządzeń):

podpisane (wraz z pieczątką imienną) przez lekarza lub lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę lub pielęgniarkę z zespołu realizującego świadczenie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/ zespołu domowego leczenia tlenem alboopieczętowane przez świadczeniodawcę (placówkę medyczną, która realizuje dla Ciebie opiekę domową) i podpisane przez osobę upoważnioną przez tę placówkę.

PFRON wzór zaświadczenia w PDF (potwierdza korzystanie z urządzeń objętych dofinansowaniem)

plik pobierz plik

Zaświadczenie można też złożyć elektronicznie.

Formularz zaświadczenia dołączyliśmy do tego komunikatu, jest też dostępny pod adresem: Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczenia zdrowotnego - załącznik do wniosku w Obszarze E (pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej) - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Informacje pomocnicze ze strony internetowej PFRON

Kto obsługuje Twój wniosek?

Wnioski są rozpatrywane przez samorząd powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (PCPR).

Dane kontaktowe realizatorów programu znajdują się pod linkiem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-instytucji/

Co po złożeniu wniosku?

Czekaj na informację w systemie SOW, czy wniosek został przyjęty do realizacji. Jeśli tak, to wkrótce otrzymasz przyznany dodatek na rachunek bankowy wskazany we wniosku, Jeśli nie, to otrzymasz informację dlaczego wniosek nie może być zrealizowany.