Polisa ubezpieczeniowa na życie jest jednym z rozwiązań inwestycyjnych, które rodzice mogą rozważyć dla swoich dzieci. By jednak spełniła ona związane z nią oczekiwania, warto poznać jej zalety i wady. Ponadto – jakie są dla niej alternatywy.

Takiej analizy na użytek czytelników dokonuje Anna Remża, ekspertka z zakresu indywidualnych ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenie na życie o charakterze inwestycyjnym: jakie ma plusy

Polisa daje ochronę finansową. W przypadku śmierci rodzica lub innej osoby wykupującej polisę dla dziecka, poważnego zachorowania, inwalidztwa lub trwałej niezdolności do pracy polisa zapewni środki finansowe dla dziecka do końca trwania polisy. Oznacza to, że polisę będzie opłacać nie inny członek rodziny, lecz firma ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenie na życie może dodatkowo zastąpić każdą inną formę oszczędzania, z lokatą terminową włącznie. Polisa ubezpieczeniowa na życie ma w sobie komponent inwestycyjny, który pozwala na gromadzenie kapitału przez lata nie tylko poprzez odkładanie co miesiąc określonej sumy pieniędzy przez ubezpieczającego rodzica, ale również poprzez powiększanie kapitału o udział w wypracowanych zyskach.

W ten sposób polisa gwarantuje i daje dostęp do kapitału. A to dlatego, że polisy oszczędnościowo-ubezpieczeniowe zmuszają do dyscypliny finansowej i konsekwencji w budowaniu kapitału na przyszłość dzieci.

Bo taka też jest intencja posiadania takiego produktu – ułatwić start w dorosłość.

Na dodatek polisa chroni te oszczędności przed podatkiem.

Podatek dochodowy czy spadkowy: środki z polisy ubezpieczeniowej na życie wypłacane po zakończeniu okresu na jaki została zawarta umowa są zwolnione z podatku dochodowego, bowiem wypłata jest świadczeniem ubezpieczeniowym a nie dochodem kapitałowym i jako taka nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym zarówno ubezpieczający jak i ubezpieczony unika 19-procentowego podatku Belki.

Również w przypadku śmierci ubezpieczonego dziecka wypłata środków, bez względu na to czy ma je otrzymać osoba z pierwszej linii pokrewieństwa czy jakakolwiek inna wskazana w polisie jako uposażony, nie zapłaci podatku od spadku, co znajduje uregulowanie w ustawie o świadczeniach ubezpieczeniowych.

Warto też pamiętać, że zgodnie z wolą ubezpieczającego taka polisa może zawierać dodatkową ochronę na wypadek poważnego zachorowania dziecka, pobytu w szpitalu lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Polisa ubezpieczeniowa na życie jako inwestycja: jakie ma wady

Niedogodności związane z gromadzeniem kapitału za pośrednictwem ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym wiążą się przed wszystkim z okolicznością, iż związanie się polisą na kilka czy kilkanaście lat wymaga dotrzymania terminu umownego.

Jest to więc zobowiązanie długoterminowe, którego nieprzestrzeganie ma swoje konsekwencje. Jednak im dłużej trwa taka umowa, tym mniej są one dotkliwe.

Gromadzenie kapitału na przyszłość: jakie rozwiązania alternatywne dla polisy

Alternatywą dla rozwiązań typu polisa posagowa dla dzieci mogą oczywiście być klasyczne produkty oszczędnościowe i inwestycyjne.

Są to więc w pierwszej kolejności konta oszczędnościowe dla dzieci, młodzieży bądź te dla dorosłych, na których rodzice gromadzą środki z przeznaczeniem na przyszłość dzieci. Atutem w takim przypadku jest łatwość sięgania po te środki w zasadzie w dowolnym momencie.

Ten sam aspekt może jednocześnie stanowić zagrożenie, że w sytuacji pojawienia się pilnej potrzeby finansowej środki zostaną zużyte na inny cel niż usamodzielnienie się dorosłego dziecka.

Mogą to być także inwestycje w akcje, obligacje, fundusze i inne instrumenty kapitałowe dostępne na rynku, gdzie trzeba pamiętać o zmienności rynku i ryzyku, które w przypadku realizacji straty w okresie przejściowym nie zachęcają do systematycznego lokowania kolejnych środków.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się też zakup nieruchomości typu działka, dom, mieszkanie, które z pewnością bardzo pomogą w starcie w dorosłość młodemu człowiekowi lecz oczywiście wymagają zupełnie innych nakładów finansowych, często wspomaganych kapitałem pochodzącym z kosztownych kredytów.

Jak radzi Anna Remża ekspertka z zakresu indywidualnych ubezpieczeń na życie, wybierając zatem sposób na zgromadzenie kapitału dla swoich dzieci rodzice powinni odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

Jaki jest cel oszczędzania?

Jak długo powinno trwać takie rozwiązanie?

Jakie są możliwości finansowe?

Czy potrafię utrzymać dyscyplinę finansową?

Czy chcę dywersyfikować ryzyko?

W praktyce zaś przed podjęciem decyzji warto wybrać sobie kompetentnego agenta lub doradcę finansowego., który wspólnie z rodzicem ustali realny plan oszczędzania dopasowany do potrzeb i możliwości finansowych w konkretnej sytuacji.