Młodzi podatnicy zwykle nie muszą płacić podatku

Ulga dla młodych to nic innego jak zwolnienie przedmiotowe od PIT. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są m.in. przychody:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia,

c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,

d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego,

e) z zasiłku macierzyńskiego,

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

W jakich przypadkach podatnik, który nie ma 26. lat musi zapłacić podatek? Jednym z nich jest sytuacja, w której uzyska przychody z innego źródła niż objęte zwolnieniem. Najbardziej typowym przykładem są w tym wypadku przychody z prowadzenia działalności gospodarczej. Innym przypadkiem, w którym zachodzi opodatkowania przychodów jest przekroczenie określone przez ustawodawcę limitu kwotowego. Po jego przekroczeniu nadwyżka ponad 85.528 złotych co do zasady podlega opodatkowaniu. Jednak co korzystne dla młodych podatników, przychody opodatkowane według skali podatkowej korzystają jeszcze z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł.

Obliczanie podatku po przekroczeniu limitu ulgi dla młodych

Możliwość stosowania kwoty wolnej w odniesieniu do podatnika korzystającego z ulgi dla młodych jest potwierdzana przez organy podatkowe, które w wydawanych interpretacjach wskazują, że przy obliczaniu wysokości dochodu uzyskanego od początku roku przez podatnika należy pominąć przychody objęte ulgą dla młodych, a do osiągniętych dochodów, które będą podlegały opodatkowaniu według skali podatkowej (tj. obliczonych od przychodu przekraczającego kwotę 85.528 zł), będzie miała zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 zł rocznie. Oznacza to, że kwota 30.000 zł nie jest zawarta w kwocie zwolnienia z tytułu ulgi dla młodych (patrz np. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2023 r., nr 0115-KDIT2.4011.369.2023.1.KC). Oznacza to, że w praktyce trzeba będzie opodatkować przychody wykraczające ponad kwotę 115.528 zł (85.528 zł zwolnienia + 30.000 zł kwoty wolnej).

W takim razie, w jaki sposób obliczyć podatek po przekroczeniu limitu ulgi dla młodych? Jeżeli młody podatnik uzyskuje przychody od jednego płatnika, to w trakcie roku podatkowego, po przekroczeniu wskazanego limitu, powinien on samodzielnie zacząć pobierać zaliczkę na podatek. Jeżeli jednak przychody uzyskiwane są od różnych płatników, to nie mają oni kompleksowego spojrzenia na uzyskiwane przez podatnika przychody i nie posiadają wiedzy niezbędnej do podjęcia takiej decyzji. To na podatniku ciąży wówczas obowiązek kontrolowania wysokości przychodów i złożenia w odpowiednim momencie wniosku o niestosowanie ulgi dla młodych. Jeśli tego nie zrobi, konieczne będzie dokonanie odpowiednich rozliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym i trzeba w takiej sytuacji liczyć się z koniecznością dopłaty podatku, który zostanie obliczony od nadwyżki ponad 115.528 zł.