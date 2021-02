Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,38 proc. i wyniósł 31.493,34 pkt.

S&P 500 zniżkował 0,44 proc. i wyniósł 3.913,97 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,72 proc., do 13.865,36 pkt.

„Pakiet stymulacyjny Bidena, duży spadek liczby nowych infekcji Covid-19 i szybkie wprowadzenie szczepionek sprawiają, że gospodarka USA jest na lepszej niż pozostałe kraje drodze do przezwyciężenia koronakryzysu. To będzie generować okresy umacniania się dolara” - napisali stratedzy z Westpac w raporcie.

"akcje spadają na szerokim rynku, a najmocniej tracą największe wzrostowe spółki z powodu wzrostu rentowności obligacji. Również wyniki spółek okazały się poniżej oczekiwań, zysk na akcję Walmart jest niższy niż prognozy analityków" - powiedział Adam Crisafulli, założyciel Vital Knowledge.

Akcje Walmart spadały ponad 6 proc. Zysk na akcję jednego z największych przedsiębiorstw w branży detalicznej USA wyniósł w czwartym kwartale 1,39 USD, a rynek oczekiwał 1,51 USD zysku na akcję. Dodatkowo spółka spodziewa się w tym roku spowolnienia tempa wzrostu sprzedaży.

Notowania Baidu spadły 4,5 proc., mimo że w zysk na akcję w ostatnim kwartale 2020 roku wyniósł 20,08 USD wobec oczekiwanych 17,78 USD.

Akcje Apple spadły około 2,5 proc. Od początku tygodnia ten technologiczny gigant stracił na wartości prawie 5 proc., gdyż inwestorzy zdecydowali się zrealizować część zysków na akcjami spółek z grupy Big Tech.

Tesla potaniała w czwartek o 2,5 proc., a od początku tygodnia jest już na blisko 5-proc. minusie.

Zarządzający funduszami hedgingowymi z Wall Street, dyrektorzy generalni Robinhooda i Reddita oraz streamer z YouTube znany jako Roaring Kitty zeznawali w czwartek po południu czasu lokalnego przed komisją finansową Kongresu w związku z zamieszaniem wokół handlu akcjami spółki GameStop oraz wielu innych.

Przed komisją Kongresu stanęli prezes funduszu Citadel Ken Griffin, miliarder, który finansowo wspiera Republikanów, a także CEO Robinhooda Vlad Tenevm, CEO funduszu Melvin Capital Gabriel Plotkin, CEO Reddita Steve Huffman i inwestor Keith Gill, znany w internecie jako Roaring Kitty, prominentny użytkownik Reddita i youtuber, który promował inwestowanie w akcje GameStop.

Analitycy wskazywali, że inwestorzy z Wall Street będą musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami ze strony znanych krytyków giełdy jak Maxine Waters i Alexandrii Ocasio-Cortez z Partii Demokratycznej.

GameStop to firma, która znalazła się w środku walki między funduszami hedgingowymi z Wall Street i indywidualnymi inwestorami, którzy umawiali się na swoje działania w internecie na grupach społecznościowych portalu Reddit i używali do handlu darmowych brokerów internetowych, m.in. Robinhood.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 861 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 765 tys. wobec 848 tys. poprzednio, po korekcie z 793 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 4,494 mln w tygodniu, który skończył się 6 lutego. Analitycy oczekiwali 4,413 mln wobec notowanych poprzednio 4,558 mln, po korekcie z 4,545 mln.

"To nie jest kierunek, w którym chcielibyśmy, żeby podążał rynek, ale trzeba mieć w pamięci, że to może być tylko mała przeszkoda na drodze w sytuacji, gdy tempo szczepień ciągle przyspiesza i liczba przypadków zakażenia spada w całym kraju" - powiedział Mike Loewengart, główny strateg inwestycyjny z E-Trade Financial.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w styczniu wyniosła 1,580 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,680 mln, po korekcie z 1,669 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych, nowych inwestycji wyniesie 1,66 mln (-0,7 proc. mdm).