"Czwartkowa sesja na GPW to kolejne zmagania WIG20 z poziomem 2.000 pkt. Widać, że strefa między 2.000 a 2.020 pkt. straszy inwestorów i jest problem z wybiciem się wyżej. Po dwóch dniach korekty na rynkach zagranicznych, czwartek był drugim dniem odbicia. Jednak krajowy rynek był wyraźnie słabszy od zachodnich, a w zestawieniu europejskim był w ogonie" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"W WIG20 bardzo dużą zmienność pokazał Mercator Medical, przy najwyższych na rynku obrotach, rzędu 100 mln zł. Co ciekawe kurs spadał przed szacunkami wyników i po ich publikacji. W czwartek rano notowania odbiły nawet o 8 proc., jednak na koniec sesji, po raz ósmy, spadek - tym razem o 9 proc. Należy pamiętać, że spółka nie waży w indeksie zbyt dużo. Znacznie bardziej w dół ciągnęły PKO BP (-1,1 proc.) czy Orange (-2,5 proc.)" - dodał.

Jak zauważył Ryczko, Mercator Medical, w pierwszych minutach handlu rósł ok. 8 proc. po 17 proc. spadku poprzedniego dnia. Na czwartkowym zamknięciu kurs tracił ósmą sesję z rzędu - w dół o 9,4 proc. do 232 zł, pogłębiając 9-miesięczne minimum.

W pierwszej części dnia WIG20 rósł o ok. 1 proc. i do południa pozostawał powyżej poziomu 2.000 pkt. Przez kolejne godziny indeks oddawał poranne wzrosty i zakończył sesję 0,37 proc. nad kreską, na 1.989,73 pkt. WIG zwyżkował o 0,5 proc. do 59.367,35 pkt., mWIG40 rósł o 0,77 proc. do 4.394,73 pkt., a sWIG80 poszedł w górę o 0,9 proc. do 19.162,11 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 0,9 mld zł, z czego 643 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Mercator Medical (108 mln zł) oraz PKN Orlen (91 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zwyżkował o 0,8 proc. W USA technologiczny Nasdaq rósł o 0,2 proc., a S&P 500 pozostawał bez większych zmian.

W ujęciu sektorowym na GPW rosło 10 z 15 indeksów. Pod kreską znalazły się m.in telekomy i producenci gier, tracąc po ok. 1 proc. Z kolei wzrostom przewodziły spółki spożywcze - w górę 5,4 proc.

Ryczko zwrócił uwagę, że w indeksie spożywczym najmocniej zwyżkowały spółki ukraińskie - ich indeks rósł najmocniej na GPW - o 6,4 proc. Na czele zwyżek stały m.in. Kernel, który rósł o 6,5 proc., najmocniej w mWIG40, a także będące na górze zestawienia w sWIG80 IMC (+10 proc.) i Astarta (+7 proc.). Mocniej rosły Agroton (+10 proc.) i KSG AGRO (+9,2 proc.). Jak ocenił Ryczko, inwestorzy pozytywnie odebrali doniesienia o wycofaniu rosyjskich wojsk z ukraińskiej granicy.

W WIG20 najmocniej zwyżkowało Allegro - w górę o 3,4 proc. do 56,2 zł. Drugie było PGE, które rosło o 2,3 proc. do 8,55 zł.

Po publikacji wyników kurs Orange poszedł w dół o 2,5 proc., do 7,235 zł. Analitycy pozytywnie oceniają wyniki spółki, przy czym kurs telekomu rósł już od kilku tygodni, a w samym kwietniu zyskał blisko 13 proc.

Orange Polska podał w raporcie rocznym opublikowanym w środę po sesji, że wypracował w pierwszym kwartale 709 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL), o 5,3 proc. więcej niż przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 693,7 mln zł. Zysk netto wyniósł 39 mln zł wobec 38 mln zł straty przed rokiem, wobec 15,5 mln zł zysku netto konsensusu. Orange Polska poinformował, że podtrzymuje prognozę zakładającą wzrost zysku EBITDA z kosztami leasingu oraz przychodów grupy w 2021 roku na niskim jednocyfrowym poziomie. Ekonomiczne nakłady inwestycyjne mają sięgnąć w tym roku 1,7-1,9 mld zł.

W mWIG40 pierwszy raz w tym tygodniu zwyżkował Biomed-Lublin. Kurs wzrósł o 4,6 proc., po 7 proc. spadku w środę.

Po blisko 4 proc. zwyżkowały także Budimex i Selvita, która wyznaczyła nowe historyczne maksimum na 76,6 zł.

O 3 proc. rosły Kęty, które podniosły prognozę zysku netto na 2021 rok o 17,7 proc. do 434 mln zł.

Z kolei w dół o 3 proc., najmocniej w indeksie, poszły notowania Echo Investment. Spółka poinformowała o finalizacji przejęcie pakietu 66 proc. akcji wrocławskiej spółki deweloperskiej Archicom.

W gronie małych spółek spadkiem o 7,4 proc. wyróżnił się Sanok Rubber Company - na poziomie 21,4 zł kurs jest najniżej od trzech miesięcy.

Po trwającej jedenaście sesji serii spadków i 13 proc. przecenie w środę, kurs Serinus Energy odbił o 14 proc., najmocniej w sWIG80.

Mocno rosło także Grodno - w górę o 7 proc., a o blisko 8 proc. po wynikach rósł TIM. Kurs TIM po raz kolejny w tym miesiącu poprawił swoje 14-letnie rekordy, tym razem docierając do 28 zł.

Zysk netto grupy TIM w 2020 r. wzrósł do 37,1 mln zł z 19,6 mln zł rok wcześniej. Przychody w 2020 r. wyniosły 1,065 mld zł i były wyższe o 19,6 proc. niż w 2019 r. EBITDA wzrosła o 51,8 proc. rdr do 80,45 mln zł, a EBIT do 58,3 mln zł (32,5 mln zł rok wcześniej).