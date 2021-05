"Jeżeli chodzi o wyniki naszego holdingu na ten rok, to jesteśmy spokojni. Wierzymy, że będą one ciągnięte dwoma silnikami zarówno tym mediowym, który świetnie działa od blisko roku, jak i ten silnik e-commercowy ruszy, a miał on wcześniej bardzo duże udziały. Nawet jeśli tylko połowa tego biznesu turystycznego wróci, to będzie oznaczało ogromne wzrosty, a liczymy, że będzie więcej niż połowa tego, co w 2019 r." - powiedział Świderski podczas wideokonferencji.

Dodał, że Grupa jednocześnie liczy na znaczące wzrosty na rynku reklamy.

"Pierwsze półrocze na pewno będzie bardzo mocne. Drugie półrocze jest jeszcze oczywiście pod pewnym znakiem zapytania jeżeli chodzi o rynek reklamy. Ale na pewno z nawiązką, cokolwiek by się nie działo na tym rynku reklamy, nadrobimy w turystyce. Widzimy, że ten boom turystyczny jest ogromny i eksplodował w kwietniu, a szczególnie w maju" - dodał prezes.

Grupa WP odnotowała 26,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 6,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 37,36 mln zł wobec 18,35 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA (wg MSSF 16) wyniósł 56,8 mln zł wobec 392 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA - odpowiednio: 60,8 mln zł wobec 41,18 mln zł rok wcześniej.

Spółka poszukuje także kolejnych celów do przejęcia.

"Domknęliśmy małą transakcję przejęcia w zeszłym tygodniu, o której nie informowaliśmy szerzej. Do Money'a dokupiliśmy biznes zajmujący się e-commerce'm finansowym, spółkę 17banków. Możemy jednak mówić tylko o tych transakcjach, które się już wydarzyły. Mogę jednak potwierdzić, że chcemy inwestować w nasze media, a nie tylko w e-commerce i w związku z tym jesteśmy także otwarci na akwizycje mediowe"- powiedział Świderski.

Prezes zapowiedział także wzrost nakładów w Grupie na sektor mediowy.

"Zwiększamy w tym roku nakłady o 13 mln zł, z czego 10 mln zł to są głównie koszty związane z ludźmi, czyli dziennikarze Wirtualnej Polski i inni pracownicy WP. Sama redakcja WP może się liczyć ze wzrostem budżetu o 7 mln zł i są to pieniądze, które trafią do nowych osób, które przyciągamy do naszej organizacji, a także do obecnych zatrudnionych juz osób" - dodał Świderski.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

