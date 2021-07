"Dzisiejsza sesja przebiegła w leniwej atmosferze i charakteryzowała się niskimi obrotami. Można się było tego spodziewać z uwagi na dzisiejsze obchody Dnia Niepodległości w USA i brak sesji za oceanem. Główne krajowe indeksy zakończyły dzień na niewielkim plusie, kontynuując delikatny trend wzrostowy. Indeks WIG20 zmierza w kierunku istotnego poziomu 2.300 pkt., którego pokonanie otwierałoby drogę do dalszych, większych wzrostów" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

Jak ocenił analityk, statystycznie lipiec jest drugim po styczniu najlepszym miesiącem na GPW, choć będąc miesiącem wakacyjnym regularnie charakteryzuje się zmniejszoną aktywnością wielu inwestorów.

W poniedziałek główne krajowe indeksy zwyżkowały trzecią sesję z rzędu. Na zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,29 proc. do 2.258,82 pkt., WIG zwyżkował o 0,48 proc. do 67.350,36 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,37 proc. do 4.898,48 pkt., a sWIG80 zyskał 0,45 proc. do 20.907,00 pkt.

W tym czasie niemiecki DAX rósł o 0,1 proc., podobnie jak kontrakty terminowe na amerykański S&P 500.

Obroty na GPW wyniosły 0,6 mld zł, z czego 445 mln zł przypadło na największe spółki. Pod względem handlu dominowało Allegro - obroty akcjami spółki wyniosły ponad 118 mln zł, trzykrotnie więcej niż na drugim pod tym względem KGHM (37 mln zł).

W ujęciu sektorowym rosły notowania 10 z 15 indeksów, w tym głównie producentów odzieży - o 1,5 proc. oraz motoryzacja - o 1,1 proc.

Na przeciwległym biegunie nieruchomości, informatyka traciły po ok. 0,7 proc., a przemysł spożywczy spadł o 1,3 proc.

"Spośród krajowych blue chipów na uwagę zasługują trzy spółki. Pierwsza to Mercator Medical, który zakończył sesję z ponad 7 proc. wzrostem, co przy braku komunikatów ze spółki może świadczyć, że inwestorzy coraz poważniej podchodzą do groźby kolejnej fali pandemii" - wskazał Wizner.

Przy obrotach przekraczających 20 mln zł Mercator Medical zwyżkował o 7,3 proc. do 282,3 zł - najwyższego poziomu od kwietnia.

Jedną z mocniejszych spółek w WIG20 było Allegro. Kurs rósł piątą sesję z rzędu, tym razem poprawiając 4-miesięczne maksimum o 2 proc. do 69,05 zł.

"Allegro rosnąc o 2 proc. kontynuuje rozpoczęty pod koniec czerwca silny trend wzrostowy. Tworzy to nadzieję na powrót notowań do poziomów z jesieni 2020 r." - dodał analityk.

Wizner zwrócił uwagę także na 3,5 proc. wzrost notowań JSW.

"Kurs zyskiwał pomimo zeszłotygodniowego zamieszania z kwestionowanym przez zarząd ubiegłorocznym porozumieniem płacowym. Kolejne rozmowy ze związkami zawodowymi zaplanowane są na 7 lipca" - ocenił.

W indeksie dużych spółek zniżkował przede wszystkim Tauron. Kurs poszedł w dół o niemal 2 proc., do 3,375 zł.

Bez większych reakcji inwestorzy przyjęli informacje dotyczące CCC (-0,2 proc.) i PKN Orlen (+0,5 proc.).

Pod koniec piątkowej sesji Orlen w komunikacie prasowym poinformował, że Komisja Europejska wydłużyła termin na realizację środków zaradczych w ramach przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos do 14 listopada 2021 roku.

"Inwestorzy spokojnie podchodzą do tematu fuzji Orlenu z Lotosem i nie oczekują szybkich efektów i szybkiej synergii. Jest to projekt długoterminowy, zaplanowany na kilka kolejnych lat. W takiej perspektywie to przesunięcie nie ma aż takiego znaczenia, choć będzie to pewnie przeszkoda dla pokonania czerwcowych szczytów notowań" - skomentował Wizner.

Z kolei w przypadku CCC podano, że spółka japońskiego Softbanku obejmie obligacje zamienne na akcje eobuwie. pl za 500 mln zł. Jak podano, dobrowolna zamiana obligacji na akcje według decyzji spółki Softbanku może zostać wykonana w oparciu o ustaloną wartość (ang. equity value) eobuwie. pl na poziomie 6 mld zł.

"CCC jest już po dużej fali wzrostowej. Cena docelowa i potencjał wzrostowy zostały już wyczerpane, a do dalszych zwyżek kursu potrzebna będzie solidna poprawa wyników finansowych" - wskazał Wizner.

Wśród średnich spółek wzrostom przewodził Asbis - rósł o 5,5 proc. do 22,2 zł za akcję. Wyraźnie zwyżkowały również DataWalk i Stalprodukt - odpowiednio o 4,7 i 3,2 proc.

W indeksie sWIG80, przy obrotach rzędy 0,5 mln zł, po ok. 6 proc. rosły notowania AB i Getin Holding.

O 5,5 proc., przy 2 mln zł obrotów, zwyżkował TIM. Kurs na zamknięciu wyniósł 35,2 zł - najwyżej od 14 lat. Tuż po rozpoczęciu poniedziałkowych notowań na GPW TIM podał szacunki, według których w czerwcu przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 110 mln zł, co oznacza wzrost o 46 proc.

Wzrosty kontynuował również Erbud, który także poprawił swoje 14-letnie maksimum. Wzrósł na zamknięciu o 5 proc. do 97,6 zł.