"W przyszłym tygodniu oczekujemy powrotu EUR/PLN do trendu wzrostowego i ponownego testu 4,60" - wskazano w raporcie Santander Bank Polska.

W raporcie wskazano, że EUR/PLN od początku miesiąca spadł o ok. 1 proc. do 4,554 co stanowiło odreagowanie po nieudanej dwukrotnie próbie przebicia 4,60 pod koniec lipca i wpisywało się w globalne pozytywne nastawienie dla walut rynków wschodzących.

Jak ocenili analitycy, obecnie więcej przemawia jednak za ponownym wzrostem kursu EUR/PLN.

"Kurs nie przebił jednak ani 100-dniowej (4,546) ani 200-dniowej (4,529) średniej ruchomej, co jest symptomem słabości trendu spadkowego. Ponadto, czynniki zarówno lokalne (konflikt z UE, grożący przynajmniej opóźnieniem uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy; gołębi NBP) jak i globalne (zaplanowana na 26-28 sierpnia konferencja w Jackson Hole, na której mogą pojawić się przesłanki do dyskusji o zacieśnianiu polityki pieniężnej w USA) powodują, że umocnienie złotego w krótkim terminie wydaje nam się niezbyt prawdopodobne" - napisali.

O godz. 14.30 Departament Pracy USA opublikował dane o liczbie miejsc pracy w sektorach poza rolniczych.

Liczba miejsc pracy wzrosła w lipcu o 943 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 870 tys. i wobec wzrostu o 938 tys. miesiąc wcześniej po rewizji z +850 tys. - podał amerykański Departament Pracy.

Jak wskazał główny analityk finansowy DM BOŚ Marek Rogalski, dane lepsze od oczekiwań sprzyjają spekulacjom nt. zacieśniania polityki monetarnej w USA.

"W efekcie mamy dwa miesiące z rzędu z figurami bliskimi 1 mln, co dla takich osób jak Christopher Waller z FED byłoby wystarczającą argumentacją za tym, aby we wrześniu zadecydować o tzw. taperingu, czyli ograniczeniu skupu aktywów. Dane dają zatem perspektywę coraz bardziej ożywionej dyskusji wokół timingu dla tej decyzji. Zwiększają też znaczenie zaplanowanego na ostatnią dekadę sierpnia sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, oraz znaczenie wypowiedzi członków FED mających w tym roku prawo głosu w FOMC" - napisał Rogalski.

W piątek EUR/PLN pozostawała przez większość dnia w trendzie wzrostowym, który nasilił się ok. 16.00. EUR/PLN po 16.45 tracił 0,6 proc. do 5,569.

Złoty osłabiał się również w stosunku do dolara. USD/PLN rósł o 1,22 proc. do 3,884.

Kurs EUR/USD zniżkował 0,6 proc. do 1,176.

RYNEK DŁUGU

"Na krótkim końcu krzywej, początek sierpnia minął na kontynuacji wzrostów oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych NBP w listopadzie; obecnie rynek FRA oczekuje ok. 20 pb podwyżki na posiedzeniu 3 listopada, co jest mniej więcej zgodne z naszymi oczekiwaniami, i tym samym nie spodziewamy się gwałtownych ruchów w tej części krzywej. Na długim końcu krzywej oczekujemy wzrostów zarówno stawek IRS (za rentownościami rynków bazowych, których spadki z początku sierpnia właśnie ulegają odwróceniu) oraz rentowności obligacji np. 10-letnich do ok. 1,85-1,90 proc., przy czym spodziewamy się również kontynuacji poszerzania spreadu ASW (obecnie +10 pb, do ok. 15 pb) ze względu na obserwowane już kolejny miesiąc odpływy z funduszy dłużnych" - napisali analitycy Santander Bank Polska.

W czwartek po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich są ok. 7 pb wyżej, na poziomie 1,287 proc., a niemieckich zwyżkują o ok. 3,7 pb do -0,458 proc.