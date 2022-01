Wtorkową sesję WIG20 spędził w trendzie bocznym - po otwarciu na poziomie 2.293 pkt. i spadku o ok. 10 pkt. w trakcie dwóch pierwszych godzin sesji, większość notowań indeks spędził w pobliżu poziomu 2.290 pkt. Lekka zwyżka notowań w ostatnich dwóch godzinach sesji sprawiła, że na zamknięciu indeks spółek o najwyższej kapitalizacji miał wartość 2.300,65 pkt. W odniesieniu do poniedziałkowego zamknięcia indeks zyskał 0,6 proc.

Dla WIG20 była to ósma z rzędu wzrostowa sesja. W trakcie tej serii indeks zyskał 5,3 proc. i odrobił niecałą połowę strat, jakie poniósł w trakcie październikowo-listopadowych spadków. Do osiągnięcia maksimum trendu wzrostowego z 12 października zeszłego roku indeks potrzebuje wzrostu o 7,5 proc.

We wtorek wzrostom na GPW sprzyjała dobra koniunktura na głównych europejskich rynkach akcji. O 17 niemiecki DAX znajdował się 0,7 proc. na plusie, a francuski CAC 40 rósł ponad 1 proc. CAC 40 zmierza po kolejny rekord wszech czasów, a DAX jest coraz bliżej rekordowych wartości. Różnorodnie zachowują się na początku sesji indeksy w USA - Dow Jones Industrial rośnie o 0,7 proc., a Nasdaq Composite zniżkuje ponad 1,5 proc.

Także pozostałe indeksy GPW zakończyły sesję na plusie. WIG wzrósł o 0,6 proc. do 70.469,03 pkt., mWIG40 zyskał 0,2 proc. do 5.393,03 pkt., a sWIG80 zwyżkował o 0,9 proc. do 20.539,56 pkt.

Bardzo mocno 2022 rok otworzył rynek NewConnect - we wtorek NCIndex wzrósł we wtorek 3,3 proc. po tym, jak w poniedziałek poszedł w górę 3,6 proc.

Obroty akcjami przekroczyły we wtorek 1,1 mld zł, z czego ok. 0,9 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Granicę 100 mln zł obrotów przekroczyły akcje trzech spółek: PKO BP (148 mln zł), Pekao (121,2 mln zł) oraz CD Projekt (102,3 mln zł).

Liderem wzrostów w WIG20 były akcje Lotosu, których notowania poszły w górę o 3,8 proc. do 63 zł. W zwyżce kursu nie przeszkodziła informacja o spadku modelowej marży rafineryjnej Grupy Lotos w grudniu 2021 roku spadła do -2,5 USD/bbl z 0,82 USD/bbl na baryłce w listopadzie. Kurs akcji jest najwyższy od ponad miesiąca i zbliża się do 52-tyg. maksimum z 9 listopada na poziomie 68 zł.

Niemal 3 proc. wzrosły notowania LPP. Kurs akcji odzieżowej spółki, którą analitycy odpytywani przez PAP Biznes uznali za faworyta branży w 2022 roku, znalazł się na poziomie 17.280 zł, niecałe 700 zł poniżej historycznego maksimum z 14 grudnia.

Do wzrostu WIG20 istotnie przyczyniły się banki. Kursy w branży rosły w ostatnich dniach w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. We wtorek o 16.00 RPP poinformowała, że referencyjna stopa procentowa została podniesiona z 1,75 do 2,25 proc. Choć decyzja była zgodna z prognozami ekonomistów, to być może inwestorzy oczekiwali od RPP nieco więcej, bo pierwszą reakcją na decyzję był spadek indeksu WIG-Banki o 0,7 proc. Pod koniec sesji notowania ponownie poszły w górę i ostatecznie indeks branżowy zyskał 1,1 proc. Liderem wzrostów w WIG20 był Santander PL - kurs akcji zwyżkował o 2,3 proc. do 358,90 zł. Notowania PKO BP wzrosły 1,9 proc., a Pekao 0,2 proc.

Notowania dwóch spółek z WIG20 spadły we wtorek ponad 2 proc. - akcje Tauronu zostały przecenione o 2,8 proc. do 2,60 zł i znajdują się 16 groszy ponad rocznym minimum z 23 grudnia. O 2,6 proc. do 33,90 zł spadł kurs Cyfrowego Polsatu.

W mWIG40 po raz kolejny uwagę zwróciła zwyżka kursu akcji Kruka o 4,3 proc. do 335,20 zł. Obroty akcjami wyniosły 19,8 mln zł i był to drugi wynik w indeksie. Chętniej inwestorzy handlowali jedynie akcjami Aliora (23,8 mln zł, wzrost kursu o 1,5 proc.). Wysokie obroty zanotowały także akcje mBanku (18,3 mln zł; kurs -1,3 proc.) i Ten Square Games (17,4 mln zł; kurs +2,2 proc.).

Wzrostem kursu wyróżniły się także spółki gamingowe. Prócz Ten Square Games, w górę o 3,5 proc. poszedł w górę kurs akcji PlayWay. Wykresy kursów obydwu firm wyglądają podobnie - znajdują się od kilku miesięcy w trendzie bocznym, z szansą na wybicie w górę.

Największego spadku (5,5 proc.) doświadczyły w mWIG40 akcje DataWalk, a ponad 4 proc. przecenione zostały akcje Biomedu Lublin.

W sWIG80 liderem wzrostów były akcje Onde. Notowania spółki, które zniżkowały od lipcowego debiutu na GPW, we wtorek poszły w górę 9,3 proc. do 17,68 zł przy obrotach na poziomie 3,6 mln zł.

Notowania trzech innych spółek - Photonu, Timu i PCF - zwyżkowały po ponad 5 proc. Notowania PCF osiągnęły poziom 52,6 zł, najwyższy od ponad czterech miesięcy.