"Rynki amerykańskie wróciły do handlu w złych nastrojach, które przełożyły się na inne giełdy. W Europie indeksy traciły z reguły ponad 1 proc., ale na przykład rosyjski RTS spadał ponad 7 proc. Na tym tle GPW wypadła przeciętnie, ale czwarta z rzędu spadkowa sesja i duża skala przeceny muszą budzić niepokój. WIG20 stracił 2 proc., ale niektóre duże firmy, jak Allegro czy KGHM spadły więcej, przy dużych obrotach. Najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższą przyszłość, to spadek WIG20 w okolice listopadowo-grudniowych dołków w okolicach 2.150 pkt. " - powiedział analityk DM BPS Artur Wizner.

Po otwarciu na poziomie 2.361 pkt. WIG20 stracił w trakcie pierwszych 90 minut sesji ponad 30 pkt. Kolejne godziny handlu upłynęły w trendzie bocznym, z którego rynek wybiła informacja o przejęciu firmy Activision Blizzard, jednego z globalnych liderów branży gamingowej, przez Microsoft za 68,7 mld USD. Informacja zachęciła inwestorów do kupowania akcji CD Projektu, którego notowania poszły w górę ponad 9 proc. WIG20 w ciągu 20 minut zyskał ok. 20 pkt., ustanawiając ok. 14.30 lokalne maksimum na 2.344 pkt. Z tego poziomu indeks spadał niemal już do końca sesji.

Ostatecznie na zamknięciu WIG20 stracił 2,0 proc. i zakończył notowania na 2.317,36 pkt., wyrównując poziom sesyjnego minimum. Dla indeksu spółek o najwyższej kapitalizacji była to najgorsza sesja od 15 grudnia, kiedy WIG20 zniżkował 2,3 proc.

Notowania na GPW spadały razem z głównymi europejskimi indeksami. O 17.00 niemiecki DAX i francuski CAC 40 traciły ok. 0,8-0,9 proc., po tym, jak odrobiły część poniesionych rano strat. Od głębokich spadków zaczęła się sesja w USA - indeksy S&P500, Dow Jones Industrial i Nasdaq Composite zgodnie traciły 1,5-2,0 proc.

"Szereg czynników niepewności, takich jak rozwój pandemii, sytuacja na Ukrainie, wysoka inflacja czy wpływ rosnących kosztów energii na wyniki spółek, zniechęciły inwestorów do kupowania akcji. Nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z nowym, większym trendem spadkowym na GPW, ale o tym zadecyduje w największych stopniu koniunktura na rynkach bazowych" - dodał Wizner.

We wtorek obroty na rynku akcji przekroczyły 1,2 mld zł, z czego 1,04 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Połowa obrotów na całym rynku przypadła na trzy spółki: CD Projekt (290 mln zł), Allegro (190 mln zł) i KGHM (108 mln zł).

W WIG20 przed spadkiem obroniły się jedynie dwie spółki: CD Projekt i Cyfrowy Polsat.

Akcje CD Projektu przyciągnęły uwagę inwestorów po informacji o planowanym przejęciu Activision Blizzard - kurs poszedł w górę o ponad 9 proc. w ciągu 20 minut. Ok. 14.30 akcje kosztowały 208 zł i był to najwyższy poziom od połowy października. Entuzjazm inwestorów stopniowo gasł i na zamknięciu akcje kosztowały 194 zł, co oznacza wzrost w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia o 1,6 proc. W stosunku do kursu, z którego rozpoczął się rajd w trakcie sesji, notowania były o 4 zł wyższe.

Lista spółek, które straciły na wartości była we wtorek dużo dłuższa - w WIG20 najmocniej przecenione został Allegro, którego notowania spadły o 5,8 proc. do 39,86 zł. Ponad 3 proc. przeceniony został KGHM i JSW.

Spadki kursów obydwu spółek sprawiły, że indeks WIG-Górnictwo zniżkował o 3,5 proc. i był to najsłabszy wynik ze wszystkich 14 indeksów branżowych. Ponad 2 proc. stracił WIG-Chemia, a jedynym indeksem, który zyskał ponad 1 proc. był we wtorek WIG-Leki.

Po raz czwarty z rzędu zniżkowały akcje PGNiG, które w ostatnich dniach zachowują się słabiej od rynku. Kurs spadł o 2,3 proc. do 5,706 zł.

"Ostatnie nominalne spadki cen akcji PGNiG, ale też relatywna ich słabość w porównaniu do szerokiego rynku, wynikała głównie ze wzrostu ryzyka regulacyjnego wokół spółki. W ubiegłym tygodniu spółka poinformowała o obniżeniu taryfy w okresie od 14 stycznia do 28 lutego dla najmniejszych przedsiębiorstw o 25 proc., co zostało zinterpretowane negatywnie przez rynek. Naszym zdaniem, tak negatywna reakcja nie jest uzasadniona, biorąc pod uwagę wysoki poziom cen, z którego obniżka została zastosowana, a także bieżący poziom cen na rynkach, według których spółka pozyskuje gaz" - powiedział PAP Biznes Krzysztof Kozieł, analityk BM Pekao.

W mWIG40 mocno przecenione zostały banki: notowania mBanku spadły 4,4 proc., a kurs Alior Banku zniżkował o 3,6 proc. Obydwie firmy znalazły się w grupie siedmiu firm, których notowania poszły w dół przynajmniej o 3 proc.

Liderem spadków był Asbis - kurs akcji zniżkował o 5,6 proc. do 19,40 zł i znalazł się na najniższym poziomie od ponad 6 miesięcy.

W gronie mocno przecenionych spółek znalazły się także Livechat, Selvita, Asseco SEE oraz Pepco. W przypadku Selvity i Asseco SEE przecenie towarzyszyły niewielkie obroty, które w obydwu przypadkach nieznacznie przekroczyły 100 tys. zł. Liderem w tej kategorii był w mWIG40 mBank (18,9 mln zł).

W indeksie spółek o średniej kapitalizacji przed przeceną obroniło się 6 firm. Liderem wzrostów był Biomed Lublin. Kurs akcji poszedł w górę o 6 proc. do 4,92 zł, a obroty wyniosły 13,7 mln zł, co było drugim wynikiem w mWIG40. Po tym, jak w zeszłym roku kurs akcji spadł o 50 proc., w styczniu notowania akcji Biomedu poszły w górę ponad 10 proc.

W sWIG80 uwagę zwróciła przecena akcji Serinusa. Notowania poszły w dół o 14,7 proc. do 0,7516 zł. Dzień wcześniej kurs akcji zwyżkował ponad 20 proc. Obroty akcjami wyniosły 3,8 mln zł i był to drugi wynik w indeksie.

Ponad 5 proc. zniżkowały kursy akcji Astarty, Bumechu i Unimotu. Bumech był liderem obrotów w sWIG80 pod względem obrotów, które wyniosły 5,0 mln zł.