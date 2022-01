"Wtorkowa sesja na giełdzie w Warszawie miała optymistyczny wydźwięk, a główne indeksy zamknęły się na plusie po raz pierwszy do 12 stycznia br. Przyczyną polepszenia nastrojów była dobra końcówka poniedziałkowych notowań na rynku amerykańskich, gdzie najważniejsze indeksy odrobiły całość porannych strat. Warto zauważyć, że końcówka wtorkowych notowań na naszej giełdzie wypadła pozytywnie nawet w obliczu zniżkujących wówczas znacząco indeksów amerykańskich oraz w czasie umacniającego się dolara, co zazwyczaj nie sprzyja rynkom wschodzącym" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas BP Lukas Cinikas.

Reklama

Analityk zwrócił uwagę na sporą szerokość wzrostów w WIG20, a ze spółek na wyraźne odbicie akcji CCC, które na przestrzeni ostatnich sesji znacząco straciły na wartości. Spośród średnich spółek analityk wspomniał o akcjach Ten Square Games, które straciły ponad 10 proc. i kontynuują dynamiczny trend spadkowy po sprzedaży części akcji przez dużych akcjonariuszy.

Reklama

Pytany o dalsze perspektywy dla naszego rynku, ale również rynków bazowych, analityk wskazał środowe posiedzenie FED jako kluczowy element tygodnia.

"Dalsza koniunktura zależeć będzie moim zdaniem od jutrzejszego posiedzenia FED, a konkretnie od decyzji, które na nim zapadną oraz od ich odbioru przez inwestorów. Niestety polscy inwestorzy będą mogli na nie zareagować dopiero na czwartkowej sesji" – powiedział analityk.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 1,35 proc. do 2.199,6 pkt., a WIG zyskał 1,25 proc. do 67.047,4 pkt. Wzrosły również indeksy reprezentujące małe i średnie spółki: sWIG80 zwyżkował o 1,23 proc. do 19.364,28 pkt., a mWIG40 zyskał 0,99 proc. zamykając sesję na 5.076,46 pkt.

Obroty na szerokim rynku podczas wtorkowej sesji wyniosły 1,33 mld zł, a z tego 1,03 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty zanotowały: Pekao (139 mln), PKO BP (128 mln) oraz Allegro (102 mln zł).

W momencie zamykania notowań na GPW, na najważniejszych europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym czasie DAX rósł o 0,81 proc., a francuski CAC 40 zwyżkował o 0,99 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał o 0,63 proc.

Na giełdach amerykańskich panowały natomiast negatywne nastroje: Nasdaq100 tracił 2,46 proc., S&P500 zniżkował o 1,96 proc., a DJI spadał o 1,22 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 12 z 14 indeksów. Najwięcej wzrosły WIG Chemia (4,18 proc.), WIG Górnictwo (2,48 proc.) oraz WIG Paliwa (2,09 proc.).

Straciły tylko dwa indeksy sektorowe: WIG.GAMES zniżkował o 2,74 proc., a WIG Motoryzacja o 0,1 proc.

W WIG20 najwięcej zyskiwały spółki, które na ostatnich sesjach mocno traciły na wartości. Liderem na zamknięciu, jak i w połowie sesji było CCC, którego kurs zyskał 5,09 proc. do 78,48 zł przy 33 mln zł obrotu.

Niemal 5 proc. zyskał Lotos (4,99 proc.), a PKN Orlen zamknął się na 2,25-proc. plusie.

O 3,15 proc. zyskały natomiast akcje Allegro i zamknęły sesję na 37,855 zł. KNF w rejestrze krótkiej sprzedaży podał, iż Marshall Wace posiada pozycję krótką netto na 0,50 proc. akcji Allegro.

Zyskały również największe pod względem kapitalizacji banki. PKO BP urósł o 1,81 proc., Santander Bank Polska zyskał 1,24 proc., w Pekao wzrósł o 1,45 proc. Jak podała agencja Bloomberg, JP Morgan rozpoczął wydawanie rekomendacji dla PKO BP od zalecenia "przeważaj", a dla Pekao od zalecenia "równoważ".

O 2,41 proc. zyskały również akcje KGHM zamykając sesję na poziomie 138,3 zł. W czasie sesji spółka podała, iż według wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych, sprzedaż miedzi przez grupę KGHM w grudniu 2021 r. wyniosła 58,4 tys. ton, co stanowi spadek rdr o 23 proc. Produkcja miedzi płatnej wyniosła z kolei 57,6 tys. ton i była niższa rdr o 11 proc.

W WIG20 spadły tylko akcje trzech spółek. Najwięcej, o 2,91 proc., stracił CD Projekt, o 0,88 proc. spadły akcje Cyfrowego Polsatu, a zniżką o 0,58 proc. zakończyły się wtorkowe notowania na akcjach Dino.

W mWIG40 kolejną słabą sesję zanotowały akcje Ten Suare Games, tracąc 10,71 proc. przy 48 mln zł obrotu. Akcje tej spółki weszły w dynamiczny trend spadkowy po sprzedaży części swoich pakietów akcji przez dużych inwestorów.

O 4,26 proc. zniżkowały natomiast akcje DataWalk i zamknęły sesję na 180 zł, poniżej minimów z grudnia ubiegłego roku.

Liderem wzrostów w tym segmencie rynku zarówno w połowie, jak i na zamknięciu sesji był Mabion, którego akcje zyskały 6,9 proc. przy ponad 14 mln zł obrotu.

Silne były również spółki z branży chemicznej: akcje Grupy Azoty zyskały 5,57 proc., a Ciechu 3,6 proc.

Wyraźnie, o 4,74 proc. urosły także akcje LiveChat Software, a ich kurs obronił minima z przełomu września i października 2021 roku.

O 2,7 proc. do 16 zł wzrósł kurs ASBISc Enterprises plc., choć w czasie sesji zwyżki sięgały 16,56 zł za akcję. Podczas wtorkowej sesji Asbis poinformował, iż walne zgromadzenie podjęło uchwałę dot. skupu do 300.000 akcji własnych. Spółka przeznaczy na ten cel do 1.000.000 USD. Minimalna cena nabycia akcji w ramach skupu wyniesie 17 zł. Cenę maksymalną ustalono natomiast na 30 zł.

W sWIG80 miano lidera wtorkowej sesji utrzymał Shoper, którego akcje na zamknięciu zyskały 6,94 proc. Mocno zyskały również akcje Bumechu (6,89 proc.), IMC (6,49 proc.) oraz Photon Energy (5,97 proc.).

O 5,69 proc. zyskał z kolei kurs PHN i zamknął sesję na poziomie 13 zł za akcję. Pod koniec poniedziałkowych notowań PHN poinformował, iż jego spółka zależna i PKO BP zawarły umowę najmu, której przedmiotem jest długoterminowy wynajem łącznie ok. 34.550 m kw. powierzchni w kompleksie Skysawa. Przekazanie biurowca planowane jest na czwarty kwartał.

W tym segmencie rynku najbardziej straciły natomiast: Decora (-2,96 proc.), Atal (-2,8 proc.) oraz R22 i Captor Therapeutics, które zniżkowały odpowiednio o 2,36 i 2,31 proc.