"Utrzymujemy się w reżimie podwyższonej zmienności, gdzie po 2-3 sesjach lepszych, przychodzą 2-3 sesje słabsze. W czwartek inwestorzy weszli w tryb "risk-off", pod wpływem doniesień o zaostrzeniu sytuacji na Ukrainie. Akcje generalnie taniały na wszystkich rynkach, a wśród najmocniej przecenianych znalazły się, postrzegane jako bardziej ryzykowne, spółki technologiczne. Na GPW najmocniejsza przecena dotknęła firmy ukraińskie. Mocniej zachowywały się aktywa uważane za bezpieczne - obligacje skarbowe czy złoto, którego notowania zbliżyły się 1,9 tys. dol. za uncję, najwyższego poziomu od 8 miesięcy. W sytuacji WIG20 w nieco szerszym horyzoncie, czwartkowy spadek niewiele zmienia - indeks znajduje się w konsolidacji, w przedziale 2.150-2.250 pkt." - powiedział PAP Biznes kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

Po otwarciu na poziomie 2.215 pkt., w ciągu pierwszych kilkudziesięciu minut sesji indeks WIG20 stracił ponad 20 pkt. Kolejne kilka godzin upłynęło na rynku pod znakiem stabilizacji, która po godzinie 14 zakończyła się wybiciem w dół. Spadek kursów nasilił się po tym, jak ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield poinformowała, że "dowody wskazują na podjęcie przez Rosję kroków w kierunku inwazji". Niedługo później prezydent USA Joe Biden stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że "wszystkie wskazania, jakie mamy, mówią o tym, że Rosja jest gotowa do wejścia na Ukrainę i może dojść do tego w ciągu najbliższych dni". Między 14 i 15 WIG20 spadł o ponad 20 pkt., a po krótkiej konsolidacji zniżkował kolejne 15 pkt. Przed 16 indeks ustanowił sesyjne minimum na poziomie 2.169 pkt. Na zamknięciu WIG20 spadł o 1,7 proc. w odniesieniu do poprzedniego zamknięcia i zakończył czwartek na poziomie 2.175,61 pkt.

Podobna była skala spadków pozostałych głównych indeksów GPW. WIG zniżkował o 1,8 proc. do 66.409,08 pkt., mWIG40 stracił 2,2 proc. i zakończył sesję na 5.030,31 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 1,5 proc. do 19.185,22 pkt.

Podobnie na wydarzenia na Ukrainie reagowały inne europejskie giełdy, a WIG20 naśladował ruchy niemieckiego DAX. Kiedy kończyła się sesję na GPW notowania w Niemczech spadały o 0,9 proc. Od spadków o ponad 1 proc. rozpoczęły notowania także główne indeksy w USA.

Spadkom kursów na GPW towarzyszyły umiarkowane obroty, które na rynku akcji wyniosły ok. 900 mln zł. Z tej kwoty 700 mln zł przypadło na firmy z WIG20. Liderem obrotów było PZU (68,1 mln zł), wyprzedzając pod tym względem KGHM (67,4 mln zł) i PKN Orlen (64,1 mln zł).

"Trudno przewidywać jak zakończy się konsolidacja na WIG20. Wybicie może nastąpić pod wpływem newsów z Ukrainy, jeśli okażą się wyjątkowo negatywne lub pozytywne, ale chyba nie sposób przewidzieć, w którym kierunku rozwinie się sytuacja. Jeśli sytuację na Wschodzie pominąć i skupić się na fundamentach, to sytuacja również nie jest klarowna. Jest jasne, że w 2022 roku dojdzie do spowolnienia wzrostu gospodarczego, a FED będzie podnosił stopy procentowe. W tych warunkach zyski firm nie będą rosły tak szybko, jak w wyjątkowo dobrym pod tym względem 2021 roku. Jeszcze przez jakiś czas rynki akcji będą się dostosowywały do tej sytuacji" - dodał Michał Krajczewski.

Wszystkie 14 indeksów branżowych zakończyło czwartkową sesję na minusie - WIG-Energia, WIG-Leki i WIG-Chemia zniżkowały po ponad 3 proc.

Liderem spadków w WIG20 był Mercator - kurs akcji zniżkował o 7 proc. do 63,70 zł, ustanawiając nowe, 52-tyg. minimum.

O 5,2 proc. zniżkowały akcje JSW, które po kolejnej nieudanej próbie przekroczenia 50 zł, znalazły się na poziomie 44,55 zł.

Wśród liderów spadków znalazły się także akcje PGE, które od dwóch miesięcy poruszają się w trendzie bocznym. W czwartek ich kurs spadł 4,6 proc. do 7,586 zł.

Niecałe 40 groszy ponad 52-tygodniowym minimum zamknęły sesję akcje CCC, przecenione o 3,4 proc. do 58,84 zł.

Nerwową sesję mają za sobą akcjonariusze Orange Polska. W pierwszych minutach kurs akcji rósł o ok. 3 proc., ale w późniejszej fazie notowań znajdował się ponad 4 proc. na minusie. Ostatecznie spółka zamknęła sesję spadkiem o 1,9 proc., a akcje kosztowały na zamknięciu 8,12 zł. W środę wieczorem spółka opublikowała wyniki za IV kwartał 2021. W tym okresie wypracowała 707 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu, o 8,1 proc. więcej niż przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 695,7 mln zł.

Spośród 20 spółek z WIG20 tylko trzy zakończyły sesję na plusie, a jedynie w przypadku akcji Dino Polska zwyżka przekroczyła 1 proc.

Także w mWIG40 zdecydowanie przeważały spadki. Sześć spółek z indeksu zakończyło sesję na plusie, ale kurs żadnej z nich nie wzrósł więcej niż 1 proc. W tej grupie znalazły się akcje Banku Handlowego. Notowania akcji poszły w górę o 0,5 proc. do 65,30 zł. Przed sesją Handlowy podał wyniki za IV kw. 2021 r. Skonsolidowany zysk netto w tym okresie wyniósł 186,3 mln zł i był o 22 proc. wyższy od prognoz analityków.

Liderem spadków w mWIG40 był Dom Development. Notowania akcji spadły o 5,4 proc. do 101 zł. To najniższy kurs od 52 tygodni. Notowania siedmiu spółek - Asbisu, PKP Cargo, Celon Pharmy, 11 bit studios, Ten Square Games, Polenergii i Data Walk - zniżkowały o ponad 4 proc. Z tej grupy PKP Cargo, Celon Pharma i Ten Square Games notowane były najniżej od 52 tygodni.

W sWIG80 liderami spadków były spółki ukraińskie - notowania IMC zniżkowały o 9,4 proc., a kurs akcji Astarty spadł o 8,7 proc.

Na spadkowym rynku, wzrostem o 10 proc. do 1,65 zł, wyróżniły się akcje Rafako. Przed sesją spółka poinformowała, iż otrzymała od międzynarodowego inwestora warunkową ofertę nabycia wszystkich 42,466 mln akcji spółki należących obecnie do PBG oraz Multaros Trading Company Limited, a także zapewnienia dofinansowania dłużnego. Obroty akcjami wyniosły 9 mln zł i były najwyższe w indeksie.

Wzrostem o 2 proc. przy 5 mln zł obrotów, zakończył sesję Wielton. Spółka przed sesją poinformowała, iż grupa planuje osiągnąć w 2022 roku przychody ze sprzedaży na poziomie około 3,8 mld zł, wolumen sprzedaży około 26 tys. szt. i marżę EBITDA około 6 proc. Zarząd spółki planuje rekomendować wypłatę dywidendy z zysku netto osiągniętego za 2021 rok.