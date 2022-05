"Na warszawskiej giełdzie poniedziałek przyniósł kolejne spadki głównych indeksów, a tym samym trwający od szczytów z przełomu marca i kwietnia trend spadkowy jest kontynuowany. Warto zauważyć, że WIG20 testuje 61 proc. zniesienie fali wzrostowej trwającej od marca 2020 do listopada 2021, który to poziom można uważać za istotne wsparcie" - powiedział PAP Biznes kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

Reklama

Zdaniem analityka, jeśli obecne poziomy na WIG20 nie zatrzymają spadków, to kolejnych wsparć można szukać w okolicach 1.550 pkt., gdzie znajdują się minima z października 2020 roku.

Reklama

"Co ciekawe, do dna z tego okresu zbliża się już WIG20 wyliczany w USD i być może ze strony inwestorów zagranicznych przyjdzie jakiś impuls do odbicia naszego rynku" – dodał.

Analityk BP BNP Paribas, zwrócił uwagę, że przyspieszenie spadków nastąpiło na amerykańskim rynku akcji, gdzie cały czas widać obawy o wysoką inflację i reakcję na nią Fed-u.

"To słabe otwarcie rynku amerykańskiego i mocne spadki spółek technologicznych pociągnęły w dół nasz rynek w ostatnich godzinach poniedziałkowych notowań" – dodał analityk.

Zdaniem Krajczewskiego na rynku pojawiają się także pozytywne akcenty, a jednym z nich jest poniedziałkowe zachowanie Arctic Paper, który po lepszych wynikach za I kw. i zapowiedziach sprzyjającej koniunktury również w kolejnych kwartałach zyskał 9,27 proc. i ustanowił nowe, 52-tygodniowe maksima.

Z negatywów analityk BNP Paribas zwrócił uwagę na mocne, ponad 6-proc. spadki kursu KGHM, który po pokonaniu wsparć na 132 zł kontynuuje trend spadkowy.

"KGHM w najbliższy czwartek, 12 maja opublikuje wyniki za I kw. Rynek oczekuje dobrych wyników, jednak obawy o stan chińskiej gospodarki wyraźnie ciążą notowaniom tej spółki" – powiedział Krajczewski.

WIG20 zakończył poniedziałkowe notowania spadkiem o 2,14 proc. do 1.727,34 pkt., WIG zniżkował o 1,89 proc. do 54.194,24 pkt. Spadły również indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 poszedł w dół o 1,22 proc. do 17.815 pkt., a mWIG40 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 1,54 proc. do 4,153,84 pkt.

Obroty na szerokim rynku były bardzo małe i wyniosły 0,851 mld zł, z tego 0,715 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały KGHM (106 mln zł), Pekao (88 mln zł) oraz Dino (84 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich rynkach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 1,38 proc., a francuski CAC 40 tracił 2 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 zniżkował o 2,26 proc.

Również na giełdach amerykańskich w tym czasie panowały negatywne nastroje. Nasdaq100 spadał o 2,98 proc., S&P500 szedł w dół o 2,46 proc., a DJI tracił 1,65 proc. Nasdaq100 oraz S&P500 były notowane na 52-tygodniowych minimach.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskały 3 z 14 indeksów. Wzrosły WIG-Chemia (1,55 proc.), WIG-Energetyka (0,76 proc.) oraz WIG-Odzież (0,28 proc.).

Najmocniej straciły WIG-Górnictwo (-5,38 proc.), WIG-Motoryzacja (-4,08 proc.)oraz WIG-Banki (-2,79 proc.).

W WIG20, najmocniej, o 6,1 proc. do 120,15 zł spadły akcje KGHM i ustanowiły 52-tygodniowe minimum. W gronie liderów spadków w tym segmencie rynku były również banki, z których najmocniej w dół poszły notowania Santander Bank Polska (-4,05 proc.) oraz mBanku (-3,98 proc.). Pekao straciło 3,69 proc., a akcje PKO BP spadły o 2,6 proc. do 30,02 zł i ustanowiły nowe, średnioterminowe minima.

Jak poinformował rzecznik rządu, Piotr Müller, we wtorek rząd przedstawi do konsultacji projekt dotyczący pomocy kredytobiorcom hipotecznym. Rząd chce, aby większość rozwiązań weszła w życie od 1 lipca. Ponadto Müller powiedział, że rząd pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu zachęcenie banków do podwyższenia oprocentowania lokat. "Dzisiaj również dyskutowaliśmy na temat wysokości oprocentowania na lokatach, czyli dla tych osób, które chciałyby oszczędzać, ale jednocześnie nie tracić na inflacji. Tutaj też pewne mechanizmy przygotowujemy, aby banki - jeżeli tego nie zrobią samodzielnie - żeby stworzyć pewne mechanizmy, które skutecznie zachęcą banki, aby te wysokości oprocentowania lokat były wyższe".

W gronie blue chipów mocny spadek zanotowało w poniedziałek również Dino (-3,5 proc.), a o 3,21 proc. w dół 39,14 zł poszło Pepco.

Nowe 52-tygodniwe minima zanotowały akcje CCC (-2,16 proc.), CD Projekt (-2,28 proc.) oraz Cyfrowego Polsatu (-2,39 proc.).

W WIG20 zyskały akcje tylko czterech spółek, z których - dzięki mocniejszej drugiej części sesji - liderem było Allegro (1,57 proc.). Po ok. 0,65 proc. w górę poszły akcje PKN Orlen oraz LPP, a na 0,15-proc. plusie zamknęły się akcje PGE.

W mWIG40 dzięki mocnej końcówce sesji liderem wzrostów był Benefit Systems, który poszedł w górę o 6,52 proc. do 588 zł.

W gronie liderów utrzymał się również Tauron, który zyskał 3,14 proc. Jak poinformował PAP Biznes prezes Sebastian Gola, Tauron Wytwarzanie liczy na udany rok pod względem wyników. Wolumen produkcji energii może być podobny rdr, a do końca czerwca blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno powinien osiągnąć pełną dyspozycyjność i parametry handlowe.

Mocną na tle rynku sesję zanotowały spółki chemiczne, z których kurs Grupy Azoty poszedł w górę o 2,5 proc., a Ciech zyskał 2,05 proc.

Najsłabiej w tym segmencie rynku poniedziałkowe notowania zakończyły akcje ComArchu (-5,67 proc.),Inter Cars (-5,34 proc.) oraz Famuru (-5,26 proc.).

W sWIG80 liderem wzrostów, podobnie jak na początku i w środkowej części sesji był Arctic Paper, którego akcje poszły w górę o 9,27 proc. do 13,2 zł i ustanowiły 52-tygodniowe maksima. Spółka w I kw. 2022 roku miała 146,4 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 32,3 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 1.110,8 mln zł wobec 782,8 mln zł przed rokiem.

Jak poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prezes Michał Jarczyński, Arctic Paper obserwuje silny popyt na papier i spodziewa się utrzymania go w perspektywie drugiego-trzeciego kwartału. Spółka wprowadziła w tym roku kilka podwyżek cen papieru i - jak dodał prezes - kolejne zmiany cen są możliwe, jeśli utrzymywać będzie się presja inflacyjna, bo istotna dla grupy jest obrona rentowności, nawet jeśli oznaczałoby to lekkie zmniejszenie wolumenu.

Ponad 3-proc. wzrosty w sWIG80 zanotowały Bank Ochrony Środowiska (3,71 proc.), Coal Energy (3,47 proc.) oraz Erbud (3,03 proc.).

O 0,33 proc. do 11,96 zł spadły natomiast akcje ONDE, którego akcjonariusze zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia za nie więcej niż 30 mln zł. Cena nie może być niższa niż 50 zł oraz wyższa niż 60 zł za akcję. Zgodnie z uchwałami, zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych do 31 grudnia 2022 roku, nie dłużej niż do wyczerpania środków.

Najmocniej w tym segmencie rynku zniżkowały akcje R22 (-6,53 proc.), Cavatiny (-5,94 proc.) oraz Instalu Kraków (-5,92 proc.).

Wyraźnie, o 3,81 proc. do 31,55 zł spadł również kurs TIM i pogłębił trwający od początku kwietnia ruch w dół. Zarząd 3LP, spółki zależnej TIM, podjął decyzję o zawieszeniu IPO oraz o ustaleniu nowego harmonogramu oferty w późniejszym terminie.