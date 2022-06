"Poniedziałkowa sesja przyniosła wzrosty głównych indeksów warszawskiego parkietu, jednak obroty na rynku były bardzo małe. Do fixingu na WIG-u wyniosły one ok. 360 mln, a przy takim ich poziomie rynek można dowolnie się +ustawić+. Moim zdaniem więksi inwestorzy są nieobecni, a to generuje w pewnym stopniu przypadkowe ruchy, co było widać na piątkowej sesji, ale również w czasie poniedziałkowych notowań" - powiedział z PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Reklama

"Dla mnie, dzisiejsza sesja pomimo wzrostu indeksów nie ma prognostycznego znaczenia i niestety tak rynek może wyglądać do czasu wygaśnięcia czerwcowej serii kontraktów terminowych, co będzie mieć miejsce 17 czerwca br." – dodał analityk DM BPS.

Reklama

Zdaniem Czarneckiego, rynek z tak małymi obrotami jest mało przewidywalny i dość niebezpieczny.

"Wydaje się, że dla rynku byłoby +zdrowsze+, gdyby przetestował ostatni dołek z okolic 1.700 pkt. dla WIG20" – powiedział.

"Moim zdaniem niskie obroty wskazują, że mamy jakieś przesilenie szczytowe, a rynku na wiele więcej, jeśli chodzi o wzrosty, na ten moment nie stać. Na tych poziomach nie ma chętnych do kupna, a podaż jak zwykle wstrzymuje się licząc na jakieś wyższe ceny" – dodał.

Zdaniem analityka, najbliższe dwa tygodnie na GPW mogą być mało ciekawe i nawet jeśli rynek pokonałby 1.860 pkt. na WIG20, to przy takich obrotach ruch kierunkowy byłby mało wiarygodny.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 1,62 proc. do 1.849,55 pkt., WIG zwyżkował o 1,28 proc. do 57.588,05 pkt. Spośród indeksów małych i średnich spółek sWIG80 wzrósł o 0,26 proc. do 18.181,74 pkt., a mWIG40 zakończył poniedziałkowe notowania na 0,73 proc. plusie na poziomie 4.320,58 pkt.

Obroty na szerokim rynku ponownie były małe i wyniosły 0,498 mld zł, z tego 0,396 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich rynkach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 1,6 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 1,51 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 1,41 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie panowały także pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł o 1,84 proc., S&P500 szedł w górę o 1,36 proc., a DJI był notowany na 0,93 proc. plusie

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 13 z 15 indeksów. Liderami wzrostów były WIG-Banki (2,89 proc.), WIG-Spożywczy (2,33 proc.) oraz WIG-Gry (2,27 proc.).

Najsłabsze były WIG-Budownictwo (-1,36 proc.) oraz WIG-Nieruchomości (-0,16 proc.).

W WIG20 mocną drugą część sesji miały spółki z sektora finansowego, które zakończyły poniedziałkowe notowania w gronie liderów wzrostów. Najmocniej, o 4,66 proc. do 32,33 zł w górę poszły akcje PKO BP, a ich kurs zbliżył się do górnego ograniczenia budującego się od połowy maja trendu bocznego.

Wyraźnie w górę poszły także notowania Pekao (3,37 proc.), a na 3,68-proc. plusie zamknęło się PZU, dla którego była to pierwsza wzrostowa sesja po czterech spadkach pod rząd.

W gronie liderów wzrostów z połowy sesji utrzymało się JSW, które zamknęło się na 2,89-proc. plusie. JSW w piątek po sesji poinformowało, iż zarząd podjął uchwałę o zasileniu JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D i nabyciu certyfikatów za kwotę nieprzekraczającą 1 mld zł.

Wzrost zdołał utrzymać także kurs akcji CD Projektu, który odbił o 2,59 proc. do 106,9 zł, po ustanowieniu w ubiegły piątek 52-tygodniowych minimów.

Słabszą drugą część notowań miały wchodzące do WIG20 spółki paliwowe. Kurs PKN Orlen zakończył notowania na 0,68-proc. plusie i wyniósł 73,5 zł, choć w czasie sesji sięgał 74,96 zł. Kurs Lotosu poszedł natomiast w dół o 0,79 proc. do 75,2 zł, a w czasie sesji cena akcji sięgała 76,9 zł i znajdowała się na 52-tygodniowych maksimach.

Najsłabiej z WIG20 poniedziałkowe notowania zakończył Cyfrowy Polsat, który poszedł w dół o 1,98 proc. do 20,84 zł, a jego kurs ustanowił 52-tygodniowe minima.

W poniedziałek, w gronie najsłabszych spółek z WIG20 były także akcje Dino Polska ( -0,54 proc.) oraz PGE (-0,66 proc.), a obydwie spółki zyskały mocno na przestrzeni ubiegłego tygodnia.

W mWIG40 najmocniej w górę poszedł kurs Kernel Holding (4,13 proc. do 28,24 zł) i kontynuuje budowanie kilkutygodniowego trendu bocznego.

W gronie liderów wzrostów z połowy sesji utrzymał się Bank Millennium (3,94 proc.) oraz Polenergia (3,72 proc.).

Najsłabszy w tym segmencie rynku był Biomed Lublin (-3,62 proc.), a o 2,9 proc. do 217,5 zł spadł kurs Budimeksu, cofając się z najwyższych poziomów od połowy stycznia br.

W czasie sesji Budimex poinformował, iż finalizuje prace na gazociągu Goleniów-Ciecierzyce, jednym z lądowych odcinków Baltic Pipe. W czerwcu, miesiąc przed terminem umownym, planuje z inwestorem, Gaz-Systemem, dokonać odbioru technicznego. W lipcu powinno nastąpić uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W sWIG80 w gronie liderów wzrostów sesję zakończyły akcje Captor Therapeutics (8,33 proc.), Molecure (7,92 proc.) oraz ZE PAK (7,24 proc.). Kurs pierwszej z ww. spółek oddala się od ustanowionych w ubiegły piątek rocznych minimów, Molecure rośnie mocno drugą sesję z rzędu po teście okolic 52-tygodniowych minimów. Kurs ZE PAK natomiast kontynuuje mocne, trwające od pierwszej połowy maja wzrosty i zbliża się do maksimum z września 2021 roku.

O 4,8 proc. do 34,9 zł przy małych obrotach w górę poszedł kurs Vercom, dla którego analitycy DM BOŚ, w raporcie z 28 maja, obniżyli cenę docelową do 46,8 zł z 57,6 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację na poziomie "kupuj".

Najsłabsze w gronie małych spółek były akcje Boryszewa (-6,93 proc.), które zniżkowały trzecią sesję z rzędu po teście okolic rocznych maksimów.

W tym segmencie rynku ponad 3-proc. spadki zanotował Polimex Mostostal (-3,58 proc.) oraz Arctic Paper (-3,1 proc. do 14,4 zł), który był jednym z rynkowych liderów od drugiej połowy maja br.

W sWIG80 o 1,42 proc. do 31,2 zł zniżkował TIM, dla którego była to już piąta spadkowa sesja pod rząd.

Analitycy BM PKO BP, w raporcie z 6 czerwca, wycenili TIM na 910-1004 mln zł na podstawie modelu DCF, co oznacza wartość akcji w przedziale ok. 41-45,2 zł. Natomiast analitycy Noble Securities, w raporcie z 6 czerwca, obniżyli wycenę dla TIM do 54,3 zł z 62,3 zł.

Na szerokim rynku, najmocniej, bo o 21,67 proc. do 7,30 zł wzrósł kurs Gobarto. W piątek po sesji IPOPEMA Securities poinformowało, iż Cedrob zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 3.772.499 akcji spółki po cenie 7,25 zł za sztukę. Cedrob jest największym akcjonariuszem Gabarto posiadającym 86,43 proc. udziału w jej kapitale.