Tesla zamknęła notowania w piątek na poziomie nieco ponad 696 dolarów za akcję. Gdyby podział miał nastąpić tego samego dnia, co ogłoszenie decyzji, akcje firmy byłyby warte 232 dolary za akcję. Posiadacze akcji Tesli nie muszą się martwić – ich akcje nadal będą warte tyle samo. Po podziale będą mieli trzy razy więcej akcji – pisze CNN.

Spółki dzielą swoje akcje z wielu powodów: Dzięki tzw. splitom akcje mogą znaleźć się w zasięgu mniejszych, indywidualnych inwestorów. Pomaga to spółkom uzyskać płynność, a podział może zwiększyć popyt na akcje danej spółki.

Choć inwestorzy instytucjonalni z dużymi portfelami nie przejmują się ogólną ceną akcji spółki, inwestorzy indywidualni mogą być zniechęceni drożejącymi akcjami. Rozwój bezpłatnych aplikacji transakcyjnych, takich jak Robinhood, E-Trade i inne, sprawił, że podziały akcji stały się w ostatnich latach o wiele ważniejsze.

Split akcji Tesli

„Wierzymy, że podział akcji pomoże zresetować cenę rynkową naszych akcji zwykłych, dzięki czemu nasi pracownicy będą mieli większą elastyczność w zarządzaniu swoim kapitałem, co naszym zdaniem może przyczynić się do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy” – stwierdziła Tesla w piątkowym oświadczeniu. „Ponadto, ponieważ inwestorzy detaliczni wyrazili duże zainteresowanie inwestowaniem w nasze akcje, wierzymy, że podział akcji sprawi, że nasze akcje zwykłe będą również bardziej dostępne dla naszych akcjonariuszy detalicznych”.

Tesla ogłosiła plany podziału w marcu, ale nie podała współczynnika. W piątek firma zauważyła, że jej akcje wzrosły o 43,5 proc. od ostatniego podziału akcji prawie trzy lata temu, chociaż akcje spadły o 30 proc. od czasu ogłoszenia planów podziału. Być może firma zaplanowałaby większy podział akcji, gdyby jej wartość nie spadła tak bardzo.

W tym roku zarówno duże spółki technologiczne (jak i cały rynek) ucierpiały od inflacji i wyższych stóp procentowych. Szczególnie Tesla ma w tym roku problemy, częściowo z powodu próby wykorzystania przez prezesa Elona Muska swoich ogromnych udziałów w Tesli do zakupu Twittera. Sprzedał on nawet akcje Tesli o wartości 8,5 miliarda dolarów, aby pozyskać gotówkę na ten zakup, co pomogło wywrzeć presję na spadek cen akcji Tesli.

Akcje dzieli też Amazon, Alphabet, Shopify i Gamestop

Inne spółki z sektora wielkich technologii również ogłosiły ostatnio podziały akcji, aby zwiększyć ich przystępność i atrakcyjność dla zwykłych inwestorów. Podział akcji firmy Amazon 20 na 1 wszedł w życie w poniedziałek. Firma Alphabet, która jest właścicielem Google, również zatwierdziła podział akcji 20 na 1, który wejdzie w życie w lipcu. Sprzedawca internetowy Shopify zaplanował podział akcji 10 na 1 pod koniec czerwca, a GameStop również zaproponował podział swoich akcji.

Posunięcie Tesli może mieć również na celu włączenie jej do indeksu Dow Jones Industrial Average, w którym zazwyczaj znajdują się tańsze akcje. Przykładowo firma Apple ogłosiła podział akcji 7 na 1 w 2014 roku i została włączona do Dow w 2015 roku.

Podział nie gwarantuje, że Tesla zostanie włączona do Dow, ale indeks może być chętny na najbardziej wartościową firmę samochodową na świecie i pioniera w dziedzinie pojazdów elektrycznych.

Tesla żegna Larry’ego Ellisona

Tesla ogłosiła również, że Larry Ellison, prezes Oracle, postanowił opuścić zarząd firmy. Ellison był w zarządzie Tesli od grudnia 2018 roku.