Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 1,14 proc. i wyniósł 33.910,85 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,20 proc. i wyniósł 3.990,97 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,14 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.095,11 pkt.

W ostatni piątek w USA rozpoczął się sezon wyników spółek za czwarty kwartał 2022 roku. Otworzyły go największe amerykańskie banki, tj. JPMorgan, Citi, Bank of America i Wells Fargo. We wtorek, po świątecznym, wydłużonym weekendzie, na rynek trafiły kolejne raporty finansowe.

"Dane makroekonomiczne były co najmniej dobre, co nie było czymś powszechnym przez zdecydowaną większość minionego roku. Pytanie brzmi teraz, czy sezon wyników wzmocni to nowe poczucie nadziei, czy zepsuje imprezę, zanim ona naprawdę się rozpocznie” – powiedział Craig Erlam, starszy analityk rynku w Oanda.

„W centrum debaty na rynkach finansowych na początku 2023 roku jest to, jak szybko inflacja spadnie i czy główne gospodarki będą w stanie uniknąć twardego lądowania. Spadek inflacji w USA jest zachęcający, chociaż łyżką dziegciu w beczce miodu było to, że spadek ten wynika w dużej mierze ze spadku cen energii i towarów” – stwierdzili analitycy ANZ we wtorkowym raporcie.

Goldman Sachs spadł ponad 6 proc. Zysk na akcję banku w IV kw. wyniósł 3,32 USD, a oczekiwano 5,56 USD.

Morgan Stanley zyskał prawie 6 proc. po tym, jak przychody wyniosły w czwartym kwartale 12,7 mld USD vs konsensus rynkowy 12,54 mld USD.

Akcje Pfizera spadły prawie 4 proc. po tym, jak Wells Fargo obniżył rekomendację dla akcji giganta farmaceutycznego do „równoważ” z „przeważaj”.

Notowania Lennara nie zmieniły się. RBC obniżył rekomendację dla akcji spółki do „niedoważaj” z „równoważ”.

Alibaba Group, JDCom i Baidu spadły po kilka procent po tym, jak Chiny odnotowały wolniejszy wzrost gospodarczy w czwartym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w styczniu spadł do -32,9 pkt. z -11,2 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -8,6 pkt.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 1 pb. do 3,51 proc. Dochodowość 30-letnich rosła o 2 pb. do 3,63 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -68 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -113 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 80,16 USD za baryłkę, po wzroście o 0,33 proc., a marcowe futures na Brent zwyżkują o 1,53 proc. do 85,77 USD/b.

pr/ jm/