Vercom odnotował 31,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 22,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 42,43 mln zł wobec 28,35 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA operacyjna wyniosła 52,1 mln zł wobec 33,03 mln zł rok wcześniej. Z kolei skorygowana EBITDA osiągnęła wartość ponad 55 mln zł, odnotowując 49-proc. wzrost r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 260,32 mln zł w 2022 r. wobec 178,92 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie firma osiągnęła rekordowe wyniki, skokowo zwiększając przy tym skalę działalności na globalnym rynku. Przychody w 2022 r. wyniosły ponad 260 mln zł, co oznacza wzrost o 45% r/r, marża brutto zwiększyła się ponad 2-krotnie do blisko 116 mln zł. Z kolei skorygowana EBITDA osiągnęła wartość ponad 55 mln zł odnotowując 49-proc. wzrost r/r. Zysk netto osiągnął wartość 31 mln zł, z którego zarząd będzie rekomendował wypłatę ok. 80% w postaci dywidendy dla akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Obsługujemy już ponad 66 tys. klientów na całym świecie, co oznacza trzykrotny wzrost względem ubiegłego roku, a sprzedaż zagraniczna stanowi blisko połowę naszych przychodów" - dodał prezes Krzysztof Szyszka, cytowany w materiale.

Spółka w maju 2021 r. przeprowadziła z sukcesem IPO, podczas którego zapowiadała szereg akwizycji. Przejęcie MailerLite w było ostatnią z nich. W sumie Vercom na M&A przeznaczył ponad 400 mln zł. Firma chce się teraz skupić na dalszym rozwoju działalności na międzynarodowym rynku oraz integracji przejętych podmiotów, przypomniano.

"Za nami intensywny okres inwestycji. Obecnie koncentrujemy się na dalszym rozwoju na rynkach zagranicznych, na których realizujemy sprzedaż wysokomarżowych, skalowalnych usług oferowanych w modelu self-service, charakteryzujących się jednocześnie wysoką dynamiką wzrostu. Historycznie podwajaliśmy wynik EBITDA co około 2 lata i mocno liczymy na to, że konsekwentna realizacja strategii pozwoli nam utrzymać podobną dynamikę wzrostu w przyszłości" - powiedział dyrektor finansowy Łukasz Szałaśnik.

W związku z rekordowymi wynikami oraz zakończeniem intensywnego okresu inwestycji, zarząd podjął decyzję o ustanowieniu polityki dywidendowej. Zakłada ona wypłatę co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2022 i kolejne. Zarząd planuje rekomendować walnemu gromadzeniu wypłatę dywidendy za miniony rok w wysokości ok. 80% skonsolidowanego zysku netto, który osiągnął wartość 31 mln zł.

"Generujemy wysokie przepływy pieniężne, które pozwalają komfortowo obsługiwać zadłużenie i akumulować znaczne ilości środków pieniężnych. W związku z tym zamierzamy rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości odpowiadającej ok. 80% skonsolidowanego zysku netto. Będziemy dążyć do tego, aby jej wysokość z roku na rok była nominalnie coraz wyższa. W ten sposób chcemy podziękować akcjonariuszom za okazane zaufanie oraz podzielić się z nimi tym wspólnym sukcesem" - zakończył Szyszka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 27,4 mln zł wobec 15,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

