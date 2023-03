Tauron Polska Energia odnotował 134 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 338 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1 069 mln zł wobec 1 360 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 4 016 mln zł wobec 4 152 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36 311 mln zł w 2022 r. wobec 25 164 mln zł rok wcześniej.

"Jednym z najważniejszych wydarzeń 2022 roku było przyjęcie nowej strategii Grupy Tauron, która zakłada kilkukrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz 80-proc. ograniczenie emisyjności. W ubiegłym roku w ramach Zielonego Zwrotu Taurona oddaliśmy do eksploatacji dwie farmy wiatrowe i jedną fotowoltaiczną oraz nabyliśmy pięć nowych, przygotowanych do budowy projektów OZE o mocy ok. 200 MW" - powiedział prezes Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie.

Całkowity wolumen usług dystrybucyjnych wyniósł w 2022 r. 53,68 TWh i był niższy - na skutek osłabienia koniunktury gospodarczej - w porównaniu do 2021 r. o 1%. W 2021 r. segment Dystrybucja dostarczył 53,97 TWh energii elektrycznej do 5,8 mln odbiorców.

W 2022 r. spółki Grupy Tauron wyprodukowały 15,55 TWh energii elektrycznej (w tym 1,57 TWh z ze źródeł odnawialnych), tj. na poziomie nieznacznie niższym niż w 2021 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 15,59 TWh (w tym 1,71 TWh ze źródeł odnawialnych). Niższa produkcja z OZE jest wypadkową niższej produkcji z biomasy oraz w elektrowniach wodnych, przy jednocześnie wyższej produkcji w farmach wiatrowych i fotowoltaicznych. Spadek wolumenu produkcji w elektrowniach wodnych wynika z gorszych warunków hydrologicznych, a wzrost produkcji z farm wiatrowych i fotowoltaicznych jest efektem wzrostu mocy zainstalowanej. Dwudziestoprocentowy spadek produkcji energii w blokach biomasowych (z 0,43 TWh w 2021 r. do 0,34 TWh w 2022 r.) jest pochodną wzrostu cen zakupu biomasy, podano w materiale.

Na koniec 2022 r. Grupa Tauron dysponowała źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW, w tym: 417 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej, 133 MW mocy zainstalowanej w energetyce wodnej, 19 MW mocy w fotowoltaice oraz 90 MW mocy w blokach biomasowych.

Produkcja ciepła w analizowanym okresie wyniosła 10,58 PJ i była niższa o 12% r/r, co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną r/r.

Produkcja węgla handlowego w 2022 r. wyniosła 5 mln ton i była o 3% niższa r/r, a wolumen sprzedaży węgla był niższy o 10% i wyniósł 4,9 mln ton. Spadek wolumenu wydobycia węgla był spowodowany trudnościami o charakterze geologiczno-górniczym w ZG Sobieski. Jednocześnie wzrosła produkcja węgla w ZG Janina i ZG Brzeszcze, co wynikało z korzystniejszego układu frontów ścianowych, niż to miało miejsce w 2021 r., podkreślono.

"Na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Tauron w 2022 roku wpłynęła bezprecedensowa i wyjątkowo dynamiczna sytuacja na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Przełożyło się to na wzrosty hurtowych cen energii elektrycznej oraz wpłynęło negatywnie na rentowność segmentu Wytwarzanie. Z jednej strony skutkowało to zwiększeniem przychodów ze sprzedaży, a z drugiej - kosztów prowadzonej działalności. Musieliśmy też mierzyć się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z postojów bloku 910 MW w Jaworznie. Mimo to wypracowaliśmy wynik EBITDA na poziomie zbliżonym do 2021 r., tj. 4 mld zł" - dodał wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 67 mln zł wobec 260 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

