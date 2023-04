Największym krajowym inwestorem jest PKN Orlen – wynika z raportów giełdowych spółek za 2022 r. W 12 miesięcy koncern wydał na różne przedsięwzięcia ponad 20 mld zł, co oznacza, że odpowiada on za ok. 10 proc. nakładów na środki trwałe w całej gospodarce.

Tak duże znaczenie w skali kraju Orlen uzyskał dzięki przejęciu w zeszłym roku PGNiG oraz Lotosu, dwóch innych gigantów z sektora ropy i gazu, kontrolowanych przez państwo. Rekordowe 35,3 mld zł zysku wypracowanego w 2022 r., 21,4 mld zł gotówki na rachunkach na koniec grudnia i niskie wskaźniki zadłużenia pozwoliły Orlenowi przygotować na najbliższe kwartały prawdziwą ofensywę. W 2023 r. firma planuje przeznaczyć na inwestycje 36,2 mld zł. Z tej kwoty ponad 70 proc. Orlen wyda w Polsce. W zeszłym roku proporcje między kapitałem zainwestowanym w kraju a pieniędzmi wydanymi na pozostałych rynkach, na których Orlen jest obecny (m.in. Czechy, Litwa, Niemcy, Norwegia), wyglądały podobnie.

Istotną część inwestycji poza Polską realizuje też KGHM. Pozostałe kontrolowane przez państwo koncerny, których w pierwszej dziesiątce najhojniejszych inwestorów jest osiem, zdecydowaną większość pieniędzy zostawiają w kraju.

Na poziomie inflacji

W ostatnich latach firmy kontrolowane przez państwo zwiększają inwestycje w szybszym tempie niż prywatne. W 2022 r. wydały łącznie niemal 42 mld zł, o 14,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na prywatne spółki przypadła kwota 13,5 mld zł, wyższa niż w 2021 r. o 12,4 proc. Biorąc pod uwagę, że średnioroczna inflacja wyniosła w poprzednich 12 miesiącach 14,4 proc., to tylko sektorowi państwowemu udało się utrzymać realną wartość inwestycji. W prywatnej części GPW inwestycje spadły.

