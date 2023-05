Grupa WP odnotowała 14,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 43,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

"Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wyniósł 14,4 mln zł, w porównaniu do 43,4 mln zł w I kw. 2022 r. W okresie porównywalnym roku ubiegłego zysk netto był pod pozytywnym wpływem przeszacowania wartości aktywów finansowych w wysokości 12,2 mln (w tym 7,2 mln zł w związku ze sprzedażą akcji eSky i 5 mln zł w związku ze zmianą ujęcia księgowego akcji Digitics), a także pod negatywnym wpływem odpisu wartości firmy Domodi (2,8 mln zł)" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 38,63 mln zł wobec 45,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA (wg MSSF16) sięgnął 75,63 mln zł wobec 67,35 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA (wg MSSF16) - odpowiednio: 76 mln zł wobec 72,36 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA w I kw. 2023 r. wyniosła 76 mln zł, co oznacza wzrost o 5% r/r. EBITDA w I kw. 2023 r. została skorygowana o 0,4 mln zł, czyli przede wszystkim o wpływ jednorazowych kosztów związanych z procesami transakcyjnymi i restrukturyzacyjnymi oraz zysk na transakcjach barterowych" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 310,46 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 213,15 mln zł rok wcześniej (wzrost o 46% r/r).

"W segmencie Reklama i Subskrypcje przychody gotówkowe wzrosły o 25% r/r, do 158,3 mln zł, głównie dzięki większym przychodom z subskrypcji, a także uwzględnieniu wyników spółek Grupy Audioteka, Benchmark, Mediapop od IV kwartału 2022 r. Skoryg. EBITDA obniżyła się o 1% r/r, do 59,9 mln zł, czego przyczyną były negatywne czynniki makroekonomiczne wywierające presję na rentowność wysokomarżowego biznesu reklamowego, a także przejściowy istotny wzrost zainteresowania użytkowników tematyką informacyjną w roku porównywalnym. Oprócz tego, spadek marży EBITDA segmentu w porównaniu do I kw. 2022 r. był związany głównie z konsolidacją spółki Audioteka, której model biznesowy charakteryzuje się niższą rentownością w porównaniu do biznesu reklamowego" - napisano w raporcie.

W segmencie Turystyka przychody wzrosły o 162% r/r do 92,5 mln zł, co było związane z bardzo silnym wzrostem przychodów spółki Wakacje.pl, oraz konsolidacją przychodów Grupy Szallas od listopada 2022 r. Skoryg. EBITDA segmentu była wyższa o 65% r/r i wyniosła 10 mln zł. W I. kw. 2023 r. wpływ konsolidacji Grupy Szallas na skoryg. EBITDA segmentu był negatywny, co jest związane z wysoką sezonowością biznesu turystyki lokalnej (z największą kontrybucją w III kwartale), podano także.

"W segmencie Finanse Konsumenckie przychody wzrosły o 53% r/r, do 49,1 mln zł, głównie dzięki dynamicznym wzrostom w spółce Superauto, zajmującej się pośrednictwem w pozyskiwaniu finansowania zakupu nowych samochodów. Skoryg. EBITDA segmentu wzrosła o 10% r/, do 6,2 mln zł" - czytamy dalej.

Na koniec marca 2023 r. dług netto z uwzględnieniem zobowiązań związanych z fuzjami i przejęciami do EBITDA pro forma był na poziomie 1,2x, podano w prezentacji wynikowej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 0,18 mln zł wobec 12,06 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

