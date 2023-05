PCF Group odnotowało 4,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 13,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1,5 mln zł wobec 13,24 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 3 mln zł wobec 16,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,92 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 50,35 mln zł rok wcześniej.

"PCF Group opublikowała dziś wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku: skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 3 mln zł wobec 16,5 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku, natomiast przychody w omawianym okresie sięgnęły 34,9 mln zł w porównaniu z 50,4 mln zł przed rokiem. Wyniki te są zgodne z oczekiwaniami zarządu. Niższe przychody to w dużej mierze efekt zakończenia w zeszłym roku współpracy z Take-Two Interactive, byłym wydawcą 'Projektu Dagger' (obecnie ten projekt rozwijany jest samodzielnie przez Grupę z założeniem wydania gry w modelu self-publishing)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Ponadto, naturalną konsekwencją przejścia na self-publishing jest to, że niektóre koszty rozwijanych projektów, w tym te związane ze zwiększaniem zespołów deweloperskich oraz budowaniem własnych struktur wydawniczych, obciążają bieżące wyniki finansowe Grupy, podczas gdy gros przychodów z samodzielnego wydawania gier pojawi się w przyszłości, po premierze poszczególnych gier, wskazała spółka.

"W odniesieniu do przychodów i wyników w najbliższych kwartałach, zarząd PCF Group oczekuje odwrócenia spadkowego trendu w przypadku pozytywnego zakończenia toczących się negocjacji z jednym z globalnych wydawców i zawarcia umowy produkcyjno-wydawniczej dotyczącej nowego projektu realizowanego w modelu work-for-hire" - czytamy dalej.

Przed tygodniem PCF Group poinformowała o toczących się negocjacjach dotyczących zawarcia umowy produkcyjno-wydawniczej z jednym z renomowanych, globalnych wydawców.

"Z oczywistych względów, na tym etapie nie możemy ujawnić żadnych szczegółów. Mogę jedynie powiedzieć, że chodzi o nową grę wideo, a więc w przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji i zawarcia umowy, portfel gier realizowanych przez People Can Fly powiększy się o dodatkowy projekt w modelu work-for-hire, czyli realizowany przez nas jako dewelopera na zlecenie i na rzecz wydawcy, w zamian za co PCF będzie otrzymywać uzgodnione wynagrodzenie. Przełoży się to pozytywnie na wyniki finansowe i przepływy pieniężne" - powiedział prezes i główny akcjonariusz PCF Group Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

"Dodatkowo, pozytywny wpływ na tegoroczne wyniki będą miały projekty VR, których wydanie zaplanowane jest na 2023 rok. Chodzi o premierę 'Projektu Thunder' oraz debiut gry 'Green Hell VR' na kolejnych platformach VR (HTC i Sony NGVR)" - czytamy też w komunikacie.

People Can Fly pracuje obecnie nad siedmioma projektami znajdującymi się na różnych etapach zaawansowania. Cztery z nich to gry z segmentu AAA, z czego jedna - "Projekt Gemini" - jest już w fazie produkcyjnej i realizowana jest w modelu work-for-hire na zlecenie Square Enix, wieloletniego wydawcy grupy. Trzy kolejne gry z segmentu AAA - "Projekt Dagger", "Projekt Bifrost" oraz "Projekt Victoria" - znajdują się w preprodukcji i spółka zamierza je wydać w modelu self-publishing, z planowanymi premierami w latach 2025-2026. Kolejną grą jest "Projekt Red", z segmentu compact-AAA, obecnie będąca w fazie koncepcyjnej. W portfelu People Can Fly znajdują się ponadto dwie gry przeznaczone na platformy wirtualnej rzeczywistości (VR) - Projekt "Thunder" oraz "Green Hell VR" - realizowane przez Incuvo, wymieniono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 1,18 mln zł wobec 11,64 mln zł zysku rok wcześniej.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)