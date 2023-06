PCF Group podpisała z firmą amerykańską list intencyjny, dotyczący zawarcia umowy produkcyjnej w zakresie współpracy produkcji gry wideo przeznaczonej na platformy wirtualnej rzeczywistości z gatunku gier akcji/walki (VR Action / Combat) pod nazwą kodową "Dolphin", podała spółka.

"Spółka szacuje, że budżet wydawcy przeznaczony na produkcję, w ramach łącznego budżetu wydawcy na całość prac związanych z produktem, wyniesie między 16 a 24 mln USD. Produkt ma być oparty o prawa własności intelektualnej należące do Wydawcy oraz, w granicach przewidzianych umową produkcyjną i właściwymi przepisami prawa, wszelkie prawa własności intelektualnej do produktu mają należeć do wydawcy" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Spółka postanowiła o rozpoczęciu negocjacji z wydawcą lub jego podmiotem zależny umowy produkcyjnej dotyczącej produktu na warunkach określonych w liście intencyjnym, podano także.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Reklama

(ISBnews)