PCF Group planuje emisję do 2,51 mln akcji serii G, z której zamierza pozyskać co najmniej 100,9 mln zł. Planowana emisja to drugi etap finansowania zaktualizowanej strategii rozwoju grupy People Can Fly, ogłoszonej pod koniec stycznia br., podała spółka. PCF Group zwołała w tym celu nadzwyczajne walne zgromadzenie na 7 sierpnia 2023 r., a termin przeprowadzenia emisji akcji serii G będzie uzależniony od warunków rynkowych.

Spółka przypomniała, że zaktualizowana strategia rozwoju grupy People Can Fly zakłada wydanie większości gier z jej portfela w modelu self-publishing. Jednocześnie spółka pozostaje otwarta na współpracę z renomowanymi partnerami w modelu pracy na zlecenie (work-for-hire). Tego rodzaju umowy zapewniają PCF Group stabilność finansową, mają pozytywny wpływ na generowane przychody i przepływy pieniężne. Celem strategicznym PCF Group jest osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027, czyli niemal 5-krotnie więcej niż w latach 2018-2022.

"Realizacja przyjętej strategii wymaga zapewnienia adekwatnego finansowania. Na przełomie maja i czerwca przeprowadziliśmy emisję akcji serii F, z której pozyskaliśmy około 134,4 mln zł. To mniej niż planowaliśmy, dlatego przygotowujemy się do emisji akcji serii G. W międzyczasie zrealizowaliśmy kilka naszych zamierzeń biznesowych, m.in. zawarliśmy umowę produkcyjno-wydawniczą z Microsoft Corporation zakładającą wyprodukowanie przez nas gry z segmentu AAA o nazwie kodowej Projekt Maverick oraz podpisaliśmy niewiążący list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy z renomowanym wydawcą ze Stanów Zjednoczonych na produkcję nowej gry wideo na platformy VR o nazwie kodowej Dolphin. Sądzimy, że rynek to docenia. Zakładamy, że akcje serii G zostaną zaoferowane co najmniej po tej samej cenie, co akcje serii F, czyli 40,20 zł za akcję, lub wyższej, a zatem łączna wartość emisji wyniesie co najmniej 100,9 mln zł. Pozwoli nam to uzyskać planowaną pierwotnie kwotę, bez dodatkowego rozwadniania kapitału ponad to, co zapowiadaliśmy w ramach pierwszej tegorocznej emisji" - powiedział prezes i główny akcjonariusz PCF Group Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

"Będziemy na bieżąco analizować sytuację rynkową i szukać optymalnego terminu na przeprowadzenie oferty akcji. Będziemy mieć na to do 6 miesięcy od momentu uchwalenia podwyższenia kapitału przez NWZ" - dodał.

Spółka przypomniała, że przeprowadzona na przełomie maja i czerwca emisja akcji serii F miała objąć maksymalnie około 5,85 mln akcji, z której PCF Group planowała pozyskać ok. 205 mln - 295 mln zł. Ostatecznie, po przeprowadzeniu budowy księgi popytu, spółka zdecydowała o zaoferowaniu około 3,34 mln akcji po 40,20 zł za akcję. Oferta została skierowana niemal wyłącznie do firmy Krafton, południowokoreańskiego wydawcy i producenta gier, z którym PCF Group wcześniej zawarła umowę inwestycyjną.

Planowana emisja akcji serii G to uzupełnienie emisji akcji serii F, w ramach której spółka przydzieliła 3,34 mln akcji z puli 5,85 mln oferowanych akcji. Łączna liczba akcji serii F (3,34 mln) i G (2,51 mln) wyniesie nie więcej niż 5,85 mln sztuk, czyli tyle ile wynosiła maksymalna liczba akcji, którą spółka była gotowa zaoferować w ramach oferty publicznej przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca, podano.

Na mocy dodatkowego porozumienia Krafton będzie mieć prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii G po 40,2 zł za akcję w takiej liczbie, która pozwoli mu utrzymać 10-proc. udział w kapitale PCF Group, niezależnie od liczby i ceny akcji serii G obejmowanych przez innych inwestorów.

Uchwała dotycząca planowanego podwyższenia kapitału zakładowego PCF Group zostanie poddana pod głosowanie podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenie 7 sierpnia br. Projekt uchwały przewiduje, że emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w analogiczny sposób, jak oferta akcji serii F, tzn. w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro. Emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze uprawnieni do udziału w ofercie, posiadający co najmniej 0,25% akcji spółki (na koniec 7 sierpnia br.), będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji.

Poza wpływami z emisji akcji, na realizację zaktualizowanej strategii spółka planuje przeznaczyć także środki własne, wpływy z bieżącej działalności operacyjnej oraz inne dostępne źródła finansowania, które nie spowodują rozwodnienia udziału akcjonariuszy.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

