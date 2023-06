Wood Environment & Infrastructure Solutions (Wood) ma zapłacić Mostostal Zabrza łącznie 43,3 mln zł w wyniku wyroku Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu ws. arbitrażu przeciw oraz pozwu wzajemnego, zaś Mostostal Zabrze ma zapłacić na rzecz Wood łącznie 0,2 mln zł, co obejmuje odsetki za opóźnienie w zapłacie, podała spółka. Mostostal szacuje, że potencjalny pozytywny wpływ wyroku na wynik finansowy brutto w 2023 r. wyniesie 9,4-12,3 mln zł.

"W nawiązaniu do raportów […] dotyczących wezwania na arbitraż skierowanego przez Mostostal Zabrze do Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (Sąd Arbitrażowy) przeciwko Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc. (Wood) dotyczącego odstąpienia od umowy zawartej - w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie - pomiędzy Emitentem jako wykonawcą, a Wood jako zamawiającym oraz pozwu wzajemnego złożonego przez Wood przeciwko emitentowi, zarząd spółki informuje, iż w dniu 1 czerwca 2023 r. otrzymał od pełnomocnika wyrok Sądu Arbitrażowego z dnia 30 maja 2023 r., zgodnie z którym Wood jest zobowiązany do zapłaty na rzecz emitenta kwoty łącznie 43,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że pozostałe roszczenia stron sporu zostały oddalone, a wyrok jest wyrokiem ostatecznym i strony sporu są zobowiązane do jego niezwłocznego wykonania.

Mostostal Zabrze wskazał też, że według szacunków potencjalny pozytywny wpływ wyroku na wynik finansowy brutto w 2023 r. może wyniesie od 9,4 mln zł do 12,3 mln zł w zależności od wyniku analizy podatkowej i rozliczenia z podwykonawcami. Wyrok będzie miał także pozytywny wpływ na przepływy pieniężne spółki w wysokości ok. 43,3 mln zł.

"Emitent analizuje treść wyroku, który obejmuje 465 stron oraz przeprowadzi analizę podatkową wyroku. W związku z tym ostateczny wpływ wyroku na wyniki finansowe zostanie podany niezwłocznie po zakończeniu wyżej wskazanych analiz" - podała też spółka.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 175 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)