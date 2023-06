Grupa Elemental Holding podpisała umowę przejęcia 100% udziałów w Colt Recycling i Colt Recycling Southeast - amerykańskiej grupy zajmującej się recyklingiem e-odpadów i utylizacją aktywów IT (ITAD) działającej na wschodnim wybrzeżu USA, podała spółka.

"Dzięki temu przejęciu zyskujemy dostęp do rynku recyklingu e-odpadów w USA, a także do bardzo dynamicznie rozwijającego się segmentu ITAD. Jednocześnie rozszerzamy naszą obecność geograficzną w segmencie e-odpadów na rynek północnoamerykański. Dzięki tej akwizycji EBITDA grupy Elemental Holding wzrośnie o około 10%" - powiedział prezes Elemental Holding Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

Colt Recycling, LLC, odrębny podmiot prawny w stosunku do Colt Refining, Inc., ma siedzibę główną w New Hampshire i drugi zakład recyklingu w Północnej Karolinie. Zakłady posiadające certyfikaty R2v3 i ISO przetwarzają łącznie 40 tysięcy ton elektroniki rocznie, specjalizując się w odzyskiwaniu metali szlachetnych, usługach związanych z utylizacja aktywów IT I odsprzedażą używanych komponentów IT, podano.

Przejęcie Colt Recycling stanowi kontynuację ekspansji Grupy Elemental w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Północnej. Ostatnio Elemental podpisał umowę nabycia udziałów w firmie Daniel Ball Converter Recycling. W poprzednich latach Elemental nabył także udziały w PGM of Texas (2019), Maryland Core (2021) oraz Legend Smelting and Recycling (2021), podano również.

"Ponadto, Elemental planuje rozszerzyć swoją działalność o zbieranie i recykling baterii litowo-jonowych, aby odzyskiwać metale, takie jak lit, nikiel i kobalt. Wykorzystanie istniejącej sieci zbiórki odpadów Grupy Elemental (prawie 30 lokalizacji) obejmującej dużą część USA pozwoli na dynamiczny rozwój tej działalności. Grupa Elemental Holding będzie liderem pozyskiwania metali z trzech typów odpadów - zużytych katalizatorów samochodowych, e-odpadów i baterii litowo-jonowych" - czytamy w komunikacie.

Założony w 2010 r. Elemental Holding jest przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem. Ma 55 spółek zależnych w 35 krajach, posiadających ponad 50 zakładów zbierania i przetwarzania, z których 30 znajduje się w całej Europie, a reszta poza Europą (w USA, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Malezji). Elemental zatrudnia ponad 1 100 osób na całym świecie. Był notowany na GPW w latach 2013-2021.

