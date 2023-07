Grupa Empik odnotowała 221 mln zł zysku EBITDA w 2022 r., podała spółka. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2,46 mld zł (+15,5% r/r), a wartość obrotu GMV wzrosła o 22% r/r do 2,85 mld zł. To efekt wzrostu we wszystkich obszarach działalności grupy.

"W 2022 roku wyniki finansowe wszystkich spółek z grupy uległy znaczącej poprawie. Zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost przychodów, mimo wymagającej sytuacji na rynku i szeregu niekorzystnych czynników, wywołanych m.in. wybuchem wojny w Ukrainie, inflacją i wzrostami cen energii. Mimo spowolnienia popytu w lutym i marcu 2022 roku, w kolejnych miesiącach wróciliśmy na ścieżkę szybkiego wzrostu i kontynuowaliśmy zaplanowane inwestycje. Omnichannel w wydaniu Empiku zapewnia nam stabilność mimo rynkowych zawirowań i otwiera drzwi na kolejne możliwości rozwoju" - powiedziała prezeska Ewa Szmidt-Belcarz, cytowana w komunikacie.

Udział kanałów online i digital w łącznej sprzedaży grupy przekroczył w ostatnim roku symboliczny próg 50%, napędzany również przez dynamiczny rozwój platformy marketplace (EmpikPlace), która odpowiada za 26% GMV Empik.com, podkreślono. W ciągu ostatniego roku do EmpikPlace dołączyło ponad 2 200 nowych sprzedających, a liczba ofert wzrosła do ponad 6 mln. Platforma przekroczyła też próg 6 mln zamówień realizowanych przez sprzedawców zewnętrznych.

Spółka podała, że zakończyła rok liczbą 343 salonów Empik i Papiernik by Empik, zwiększając geograficzny zasięg w Polsce. Na mapie Polski pojawiło się 20 nowych salonów Empik, głównie w retail parkach w mniejszych ośrodkach miejskich. To także dalsza koncentracja na zagęszczaniu mapy salonów oraz penetracji dużych miast, przede wszystkim w formacie convenience. Sieć powiększyła się też o 5 nowych lokalizacji Papiernik by Empik.

Spółka zaznaczyła, że pozostałe spółki z Grupy Empik również zanotowały bardzo dobre wyniki. W obszarze digital content, dynamiczny rozwój kontynuowała aplikacja Empik Go. Rok 2022 to m.in. koncentracja na rozwoju oferty produkcji własnych - w minionym roku powstały 32 seriale i słuchowiska oraz 20 serii podcastów oryginalnych, z kolei w Grupie Wydawniczej Foksal był rokiem popularnych premier, co poskutkowało wzrostem sprzedaży o 15%.To także wzrost przychodów spółki e-Muzyka o 67% r/r, która utrzymuje pozycję lidera w obszarze dystrybucji cyfrowej muzyki i jest najważniejszym podmiotem agregującym kontent polskich niezależnych wytwórni muzycznych.

"Ścisła współpraca ze spółką Going., zajmującą się dystrybucją biletów na wydarzenia i event discovery, pozwala na budowanie unikatowej oferty w ramach Grupy. Rozwój sprzedaży biletów w modelu agencyjnym przez Going. (+127%) i nawiązanie kolejnych strategicznych współprac wpłynęły istotnie na wzrost GMV sprzedaży detalicznej Grupy" - czytamy w materiale.

"Również spółka Empik Foto kontynuowała dynamiczny rozwój na polskim i zagranicznym rynku, notując 15% wzrost przychodów r/r. Udział sprzedaży na rynkach zagranicznych (Czechy, Słowacja i Rumunia) osiągnął w 2022 już ponad 18%. Pod kątem dynamiki wyróżniał się rynek rumuński ze wzrostem na poziomie 347% r/r. Za rozwój Grupy Empik w segmencie hurtowym odpowiadają natomiast spółki Platon i Pol Perfect. W 2022 r. Platon kontynuował wzrosty sprzedaży, pozyskując nowych dostawców i zwiększając szerokość oferty oraz umacniając strategiczne współprace" - podano.

Empik, jako wiodący omnichannelowy retailer w Polsce, ma trzy główne filary: platforma e-commerce empik.com i marketplace EmpikPlace, z której korzysta ponad 9 mln kupujących online w Polsce oraz ponad 3 500 sprzedających firm; sieć ponad 300 tradycyjnych salonów sprzedaży i sklepów w formacie convenience, jak również ponad 7,7 mln subskrybentów usługi Empik Premium oraz usług cyfrowych, w tym Empik Go. Grupę Empik tworzą również spółki działające w obszarze wydawniczym oraz dystrybucji fizycznej i cyfrowej treści oraz biletów na koncerty i wydarzenia.

