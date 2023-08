CCC odnotowało 221 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA (wg MSSF16) w II kw. roku obrotowego 2023 (maj-lipiec 2023) wobec 179 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne szacunkowe dane. Przychody w II kw. r.obr. wyniosły 2 422 mln zł wobec 2 377 mln zł rok wcześniej.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 72 mln zł w II kw. r.obr. wobec 31 mln zł zysku rok wcześniej, a marże EBIT i EBITDA wyniosły odpowiednio 3% (+1,7 pkt proc. r/r) i 9,1% (+1,6 pkt proc. r/r).

"Grupa CCC w drugim kwartale 2023 r. (maj-lipiec) osiągnęła przychody na zbliżonym r/r poziomie 2,4 mld zł - w wymagającym otoczeniu makroekonomicznym i przy wysokiej bazie zeszłorocznej, związanej z napływem uchodźców z Ukrainy. Grupa utrzymuje bardzo wysoki udział e-commerce w sprzedaży na poziomie 52% (+2,6 pktp roc. r/r) - konsekwentnie wyprzedzając pod tym względem trendy rynkowe" - czytamy w komunikacie.

W II kw. r.obr. sprzedaż cyfrowa odpowiadała za 52% przychodów. Atrakcyjna cenowo, jakościowa oferta dostępna w innowacyjnym modelu omnichannel, wpłynęła na utrzymanie wysokiego udziału e-commerce w sprzedaży Grupy CCC, podano.

"Naszym nadrzędnym celem jest znacząca i trwała poprawa rentowności. Otoczenie biznesowe zaczyna nam coraz bardziej sprzyjać - widzimy pierwsze oznaki odbudowy sentymentu konsumenta, złotówka się umacnia, a koszty energii czy frachtu stabilizują się na poziomach sprzed zeszłorocznych, silnych wzrostów. Mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma. Już dziś maksymalizujemy nasze wysiłki we wszystkich szyldach, aby w pełni wykorzystać ten moment - jak wspominaliśmy, druga połowa roku będzie bowiem kluczowa dla osiągnięcia celów wynikowych" - powiedział prezes Grupy CCC Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy dziś bardzo dobrze przygotowani na nadchodzący okres powrotu do szkoły oraz biura. Równolegle, sukcesywnie obniżamy bazę kosztową - tylko w ostatnim kwartale zredukowaliśmy ją w samym szyldzie CCC, o 9% a wciąż szukamy kolejnych oszczędności, w każdej linii biznesowej. Konsekwentnie delewarujemy firmę, aby obniżyć koszty finansowe i doprowadzić do realizacji refinansowania na korzystnych dla nas warunkach. Jestem przekonany, że działania te, w połączeniu z nowymi współpracami nastawionymi na maksymalizację marżowości - jak ogłoszona w zeszłym tygodniu kolaboracja z Authentic Brands Group dot. marki Reebok - pozytywnie przełożą się na długofalowy wzrost rentowności" - dodał.

Spółka podkreśliła, że szyld CCC poprawił wynik EBITDA w ujęciu r/r o 85%, a jego poziom wyniósł 220 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 21,2% (+11,1 pkt proc. r/r) i sukcesywnie redukował koszty pomimo inflacyjnego otoczenia biznesowego. W II kw. 2023 przychody szyldu CCC pozostawały pod wpływem wysokiej bazy ubiegłorocznej, a także osłabionego sentymentu konsumenta. Jednak sprzedaż online linii biznesowej konsekwentnie rosła uzyskując poziom 286 mln zł, co stanowi 28% przychodów szyldu (+8 pkt. proc. r/r i +3 pkt proc. kw/kw).

Marża brutto szyldu CCC wyniosła w II kwartale br. 55,5% i była o 3,7 pkt proc. wyższa r/r. Na wynik ten wpłynęła m.in. kontynuowana optymalizacja kapitału obrotowego - zapasy w CCC w II kwartale 2023 r. były niższe o 34% r/r. Wdrożone programy oszczędnościowe umożliwiły również spadek (4. kwartał z rzędu) kosztów sprzedaży i administracji o ponad 9% r/r, podano.

"CCC to dziś najbardziej dojrzała linia biznesowa w Grupie CCC. Ma świetny zespół, dobrze już dopracowany omnikanałowy model, stabilną sieć sklepów doskonale się uzupełniających ze sprzedażą cyfrową, a przede wszystkim mocny produkt w naszej ofercie na jesień. To baza do tego, aby pokazać solidną rentowność w II poł. roku. Pomimo wysokiej inflacji, konsekwentnie redukujemy też bazę kosztową biznesu CCC, na każdym jego poziomie. Dzięki tym wszystkim staraniom, CCC w ostatnim kwartale to najbardziej rentowny biznes w Grupie" - powiedział wiceprezes Grupy CCC ds. rozwoju, klienta i digital Karol Półtorak.

Spółka podała też, że szyld HalfPrice w minionym kwartale zadebiutował na 9. rynku - w Łotwie, a jego sieć liczy łącznie 109 sklepów - utrzymując wysokie dynamiki sprzedaży (+26% k/k). Przychody szyldu wzrosły o blisko 86% r/r do 338 mln zł, przy powierzchni handlowej większej o 49% r/r. Poprawa konwersji i wyższa średnia wartość paragonu, pozwoliły natomiast na konsekwentne kontynuowanie wzrostów sprzedaży like-for-like (31% r/r). Koszty w HalfPrice rosną dużo wolniej od dynamiki przychodów, dzięki czemu wskaźnik kosztów w II kwartale 2023 r. był o 7,8 pkt proc. niższy r/r. Szyld uzyskał dodatni wynik EBITDA na poziomie 6,2 mln zł.

"W pierwszym półroczu 2023 HalfPrice szczególnie pokazuje jak ważnym jest elementem modelu biznesowego Grupy CCC. Unikatowy w skali światowej ekosystem łączący kanały full-price i off-price, mocno przyczynia się do redukcji nadmiernego zatowarowania w Grupie Modivo. Wpływa to oczywiście częściowo na marżę brutto, jakkolwiek jest też procesem przejściowym" - powiedział dyrektor zarządzający ds. finansów w Grupie CCC Łukasz Stelmach.

Spółka poinformowała również, że Grupa Modivo wypracowała w II kwartale sprzedaż większą o 39%, co przełożyło się pozytywnie na przychody Grupy Modivo, które wzrosły o 4% r/r do 1 mld zł i w ubiegłym kwartale Grupa Modivo obniżyła zapas o 253 mln zł kw/kw. Grupa Modivo realizowała kluczowy etap migracji na nową platformę e-commerce i dziś infrastruktura ta wykorzystywana jest na 14 z 18 rynków, na których obecna jest spółka, w tym w Polsce. Wspierany rozwojem marketplace segment Modivo zyskuje coraz większe znaczenie w Grupie Modivo. Na wyniki Grupy Modivo w minionym okresie znaczący wpływ miało także wymagające otoczenie konkurencyjne.

"Siła konsumenta, choć wciąż pozostaje na niskim poziomie, sukcesywnie się odbudowuje. Dlatego intensyfikujemy nasze działania, aby jak najlepiej wykorzystać moment, kiedy klienci będą chętniej kupować i szukać jakościowych produktów. Zmigrowaliśmy już 84% naszego biznesu na nową platformę. Dzięki transformacji zyskaliśmy możliwość jej dalszej efektywnej rozbudowy o nowe funkcjonalności i udogodnienia dla naszych klientów - to wszystko w ramach własnych zasobów. Daje to nam perspektywę wyższej sprzedaży, pozyskiwanej niższym nakładem, a przez to bardziej rentownej" - powiedział prezes Grupy Modivo Marcin Czyczerski.

"Z sukcesem redukujemy zapas, który jest dziś wyzwaniem całej branży multibrand e-commerce. Tylko w tym kwartale uwolniliśmy z niego 253 mln zł. Do końca roku chcemy obniżyć zapas do poziomu poniżej 1 mld zł. To pozwoli nam znacząco wesprzeć proces powrotu na ścieżkę rentownego wzrostu" - dodał.

Spółka podkreśliła, że w II 2023 r. Grupa Modivo pracowała nad obniżeniem inwestycji w kapitał obrotowy. Maksymalizacja odsprzedaży produktów letnich w trakcie wyprzedaży, optymalizacja procesu przyjęcia towarów do magazynu oraz kalendarza handlowego, a także zmiana procesu zakupowego i struktury zamówień (pre order vs. open to buy), czy alokacja oparta na AI, to tylko kilka z wielu wdrożonych w tym celu narzędzi. Grupa Modivo aktywnie korzysta również z synergii, które daje ekosystem Grupy CCC - m.in. transferów towarowych do off-price. Do końca roku planowane jest także wdrożenie grupowego OMS (zintegrowany zapas) z CCC.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

