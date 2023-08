Gamivo odnotowało 1,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,13 mln zł wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,36 mln zł, co oznacza spadek o 35% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,51 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 10,77 mln zł rok wcześniej.

"Co prawda, tym razem nie możemy pochwalić się wzrostem, ale po raz kolejny dowiedliśmy, że zbudowaliśmy stabilny biznes ze zdrową kondycją. Wypracowane przez nas mechanizmy pozwalają osiągać dobre wyniki także wtedy, gdy rynek pozbawiony jest napędzających go nowości. Dostrzegamy, że rynek wraca do stanu sprzed pandemii, przez co powinien stać się bardziej przewidywalny, co pozwala lepiej planować dalsze działania" - skomentował prezes Mateusz Śmieżewski, cytowany w komunikacie.

Spółka w II kwartale podjęła strategiczną decyzję o skupieniu się na długofalowych projektach, by być w gotowości, gdy rynek wyrwie się z letargu, podkreślono w materiale.

Te inwestycje w przyszłość obejmują gruntowną przebudowę procesu zakupowego nastawioną na zwiększanie konwersji i poprawę UI i UX.

"Pierwsze wdrożenia już za nami, jednak to dopiero początek. Główne zmiany, będące efektem miesięcy analiz i testów, zostaną wprowadzone w drugiej połowie roku" - zapowiedział prezes.

Kolejną inwestycją w przyszłość jest rozwój API, co pozwala integrować platformę Gamivo z zewnętrznymi sklepami. Spółka mocno postawiła także na sieci afiliacyjne i pojawienie się na nowych rynkach. Pomagają w tym również udane współprace marketingowe z dużymi markami - m.in. Żabką, Wargamingiem, Coca-Colą czy PayPal. Spółka w ten sposób zwiększa bazę klientów, swoją rozpoznawalność na innych rynkach, a także nawiązuje cenne kontakty, wymieniono w informacji.

"Ponadto druga połowa roku zapowiada się bardzo intensywnie i graczy czeka wysyp nowych i głośnych tytułów, które z pewnością przełożą się na biznes. To m.in. 'Mortal Kombat 1', 'Starfield', 'Assassin's Creed Mirage', 'Alan Wake II' czy następca serii FIFA - 'EA Sports FC 24'. Znacznego ożywienia na rynku można spodziewać się zwłaszcza we wrześniu, gdy zaplanowano sporo premier produkcji z segmentu AAA" - podsumowano w komunikacie.

W I poł. 2023 r. spółka miała 5,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22,92 mln zł w porównaniu z 21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 0,15 mln zł wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Gamivo to platforma transakcyjna do gier i towarów cyfrowych. Została założona w 2017 roku przez zespół osób z wszechstronnym doświadczeniem w branży gier oraz fundusz venture buildingowy Tar Heel Capital Pathfinder. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)