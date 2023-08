Polimex Mostostal odnotował 11,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 70,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 35,31 mln zł wobec 87,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 828,69 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 1 043,94 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 34,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 89,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 654,16 mln zł w porównaniu z 1 904,28 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W okresie 6 miesięcy 2023 roku grupa kapitałowa Polimex Mostostal zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 654 156 tys. zł (spadek w wysokości 13,1% w stosunku do danych porównywalnych za okres 6 miesięcy 2022 roku). W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 64 300 tys. zł (w porównaniu do zysku w wysokości 109 302 tys. zł w okresie 6 miesięcy 2022 roku). W okresie sprawozdawczym wartość kosztów sprzedaży wzrosła o 8,6% w stosunku do okresu porównawczego (w okresie 6 miesięcy 2023 koszty sprzedaży wyniosły 16 428 tys. zł, w okresie porównawczym: 15 121 tys. zł). Natomiast koszty ogólnego zarządu na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wyniosły 42 292 tys. zł, co stanowi wzrost o 3 600 tys. zł w porównaniu do okresu porównawczego (wzrost o 9,3%)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 44,97 mln zł wobec 91,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 784 mln zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)