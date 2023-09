AmRest odnotował 23,8 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r., podała spółka.

"AmRest osiągnął dobre wyniki komercyjne, które w połączeniu ze stopniową odbudową marż przełożyły się na zysk netto za drugi kwartał 2023 roku w wysokości 23,8 mln euro, z wkładem 5 mln euro z zaprzestanej działalności po dekonsolidacji biznesu w Rosji. W tym czasie Grupa zlikwidowała całość swoich struktur operacyjnych w Rosji, kończąc swoją obecność na wspomnianym rynku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W związku ze sprzedażą biznesu w Rosji, dla celów porównawczych, dane Grupy zostały ponownie zaprezentowane tak, aby odzwierciedlały jedynie działalność kontynuowaną, podkreślono w materiale.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 36,8 mln euro wobec 28,9 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 101,4 mln euro wobec 80,9 mln euro zysku rok wcześniej.

"Dzięki kontroli kosztów, zwiększeniu wydajności oraz generowaniu transakcji o wartości dodanej, w drugim kwartale br. zyskowność AmRest wzrosła. Pomyślne wdrożenie wspomnianych inicjatyw umożliwia Grupie ograniczać wpływ kosztów na klientów, zachowując przy tym atrakcyjne jakościowo i cenowo oferty, kompatybilne z odzyskiwaniem marży. Ponadto, w tym okresie zanotowano również niewielkie zmniejszenie odczuwanej ogromnej presji kosztowej. Tym samym EBITDA za drugi kwartał 2023 wyniosła 101,4 mln euro, co oznacza wzrost o 25,3% z marżą na poziomie 16,7%" - czytamy dalej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 606,7 mln euro w II kw. 2023 r. wobec 520,3 mln euro rok wcześniej.

"Grupa AmRest […] kontynuuje pozytywny trend w drugim kwartale 2023 roku, osiągając nowy rekord sprzedaży za drugi kwartał na poziomie 606,7 mln Euro, notując wzrost o 16,6% r/r" - napisano też w komunikacie.

W I poł. 2023 r. spółka miała 23,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 35,5 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 169,9 mln euro w porównaniu z 983,7 mln euro rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 172 mln euro wobec 149 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Kapitał AmRest wyniósł 383,2 mln euro, wzrastając o 52 mln euro w pierwszym półroczu, co stanowi wzrost o 15,7%. Ponadto, w ciągu roku dług netto został zredukowany o 44,5 mln euro i wynosi obecnie 380,9 mln euro. Ta sytuacja pozwala spółce komfortowo dotrzymywać zobowiązań finansowych. Co więcej, we wspomnianym okresie AmRest otworzył 29 nowych restauracji. Spodziewa się, że druga połowa roku będzie skoncentrowana na większości z zaplanowanych otwarć i niezbędnych inwestycjach" - czytamy dalej w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 6,8 mln euro wobec 1,93 mln euro straty rok wcześniej.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)