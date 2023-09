Unibep odnotował 3,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 24,61 mln zł zysku rok wcześniej w I poł. 2023 r., podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 9,07 mln zł wobec 38,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 27,74 mln zł wobec 49,7 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk EBITDA sięgnął 41,57 mln zł wobec 62,16 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami wyniosły 1 235,6 mln zł w porównaniu z 1 019,36 mln zł rok wcześniej.

Wzrost sprzedaży wypracowany w I półroczu 2023 r. w zasadniczej części jest efektem większej aktywności w segmencie budowlanym (wzrost obrotów o 20,5% r/r), głównie za sprawą obszaru energetyczno-przemysłowego (wzrost obrotów o 381% r/r) oraz obszaru budownictwa kubaturowego (wzrost obrotów o 24% r/r). Wyższe o ok. 24% były również przychody z działalności modułowej, podano.

"Sytuacja rynkowa sprawia, że cały 2023 r. będzie dla branży budowlanej okresem trudnym i wymagającym. Dynamiczny wzrost cen materiałów i usług podwykonawców oraz wysoka inflacja skutkują wstrzymywaniem się inwestorów z rozpoczynaniem nowych projektów. W perspektywie kilku kwartałów może to skutkować większą presją na obniżkę marż. Obecnie koncentrujemy się z jednej strony na wypracowaniu nowej, bardziej konserwatywnej niż dotychczasowa polityki ujmowania w wyniku wszelkiego rodzaju ryzyk, uzgodnień waloryzacyjnych, obciążeń podwykonawców, rezerw serwisowych czy tworzenia odpisów na należności, co wpłynie na obniżenie wyniku za 2023 r. Z drugiej strony, prowadzone są działania w ramach poszczególnych segmentów, tak aby do roku 2026 zdecydowanie zwiększyć sprzedaż oraz rentowność prowadzonej działalności, a także maksymalnie zredukować zadłużenie finansowe grupy" - powiedział prezes Unibepu Dariusz Blocher, cytowany w komunikacie.

Spółka wskazała, że spadek wyniku operacyjnego był przede wszystkim efektem niższych marż realizowanych w segmencie modułowym oraz w obszarze budownictwa kubaturowego. Powyższe czynniki oraz spadek r/r o ok. 16 mln zł wyniku na działalności finansowej, spowodowany wyższymi kosztami odsetkowymi, ujemnymi różnicami kursowymi oraz wyceną aktywów finansowych obniżyły wartość zysku brutto.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 2,09 mln zł wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Unibep działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce, mającym silną pozycję jako realizator osiedli mieszkaniowych i obiektów kubaturowych oraz pracującym w segmencie energetyczno-przemysłowym. Od lat spółka posiada w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie na rynek i niemiecki i do krajów skandynawskich), działa w infrastrukturze (buduje drogi oraz mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynierskie) głównie na terenie Polski północno-wschodniej. Spółka - poprzez Unidevelopment - prowadzi także działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Trójmieście. Unibep jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 258 mln zł w 2022 r.

