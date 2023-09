Akcjonariusze mniejszościowi Ciechu zgłosili do sprzedaży łącznie 14,75% akcji spółki w odpowiedzi na zaproszenie ogłoszone przez KI Chemistry. W wyniku rozliczenia transakcji, udział spółki z Grupy Kulczyk Investments wzrósł z dotychczasowych 77,70% do 92,45%, podało KI Chemistry.

"Oferty sprzedaży akcji Ciechu na rzecz KI Chemistry po cenie 54,25 zł za akcję przyjmowane były od 18 do 25 września br. Akcjonariusze mniejszościowi, w tym zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni, zgłosili do sprzedaży łącznie 7 770 828 akcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło 28 września, a jej łączna wartość wyniosła około 422 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)