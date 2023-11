Marvipol Development ocenia, że jest wysoce prawdopodobne, że wynik finansowy grupy za III kwartał 2023 roku, w efekcie stosunkowo niskiego poziomu przychodów ze sprzedaży, w IV kwartale 2023 roku ulegnie obniżeniu, podała spółka.

"Zgodnie z harmonogramem w projektach oddanych do użytkowania w roku 2023 oferowano 422 lokale, z czego do 30 września 2023 roku sprzedano 404 lokale, a wydano 400 z nich, przy czym łączna liczba wydanych w okresie trzech kwartałów 2023 roku lokali wyniosła 418 (18 szt. to lokale z projektów ukończonych w latach poprzednich)" - czytamy w komunikacie.

"Tym samym, zgodnie z wcześniej prezentowanymi informacjami w sprawozdaniu zarządu z działalności grupy kapitałowej emitenta, większość przychodów ze sprzedaży w segmencie deweloperskim za rok 2023 została zrealizowana do 30 września 2023 roku. W związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że wynik finansowy grupy kapitałowej emitenta zaprezentowany w raporcie okresowym za III kwartał 2023 roku w efekcie stosunkowo niskiego poziomu przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2023 roku ulegnie obniżeniu" - czytamy dalej.

Jednocześnie zarząd informuje, iż nie przekazuje do publicznej wiadomości prognoz wyników, a sam wynik finansowy IV kwartału 2023 roku uzależniony jest od szeregu czynników, takich jak bieżąca sprzedaż zapasów oraz m.in. różnic kursowych, podano także.

Marvipol Development odnotował 24,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 18,91 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 22,28 mln zł wobec 18,26 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,99 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 85,28 mln zł rok wcześniej.

W segmencie deweloperskim w okresie 9 miesięcy 2023 r. grupa kapitałowa rozpoznała 318,3 mln zł przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych (mieszkań i lokali usługowych). Marża brutto na sprzedaży lokali przekazanych nabywcom wyniosła 32,1%.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)