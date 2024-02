Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,33 proc. i wyniósł 38.797,38 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,09 proc. i wyniósł 5.021,84 pkt.

Reklama

Nasdaq Composite spadł o 0,30 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.942,55 pkt.

Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 wzrósł o 1,85 proc., do 2.047,21 pkt.

Reklama

Indeks zmienności VIX wzrósł o 7,66 proc., do 13,92 pkt.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynków finansowych znajdą się dane o inflacji za styczeń ze Stanów Zjednoczonych, które zostaną opublikowane we wtorek o 14.30 czasu polskiego.

"Oczekuje się, że styczniowe dane o CPI będą łagodniejsze w porównaniu z grudniem, ale biorąc pod uwagę, że bankierzy Fedu trzymają się ostatnio ostrożnego scenariusza, trudno sądzić, że CPI w tym tygodniu zmieni ich komunikację. Można by pomyśleć, że wielu członków Fedu byłoby zwolennikami silnego dolara, który wspomógłby proces dezinflacji” – powiedział Paul Mackel, szef globalnego działu analiz walutowych w HSBC Banku.

"Wyceny rynkowe próbują zachęcić banki centralne do działania i rozpoczęcia obniżek stóp procentowych. Prawdopodobnie rynek był ostatnio nadmiernie żywiołowy w swoich zachętach. Zatrudnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, odczyty PMI są solidne, a wzrost gospodarczy również jest mocny” – napisał w raporcie Iain Stealey, dyrektor ds. międzynarodowych inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie w JPMorgan Asset Management.

Według narzędzia FedWatch CME prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. w USA o 25 pb. wynosi obecnie 63 proc.

„Bankierzy w dalszym ciągu twierdzą, że zachęcają ich postępy w zakresie inflacji, ale nadal wyrażają nutę ostrożności i dlatego uważam, że można było zaobserwować pewną rewizję oczekiwań rynkowych co do obniżek stóp procentowych. Jednakże w dalszym ciągu w wycenach jest sporo obniżek stóp procentowych i częściowo to właśnie napędza entuzjazm na rynkach” – powiedziała Susannah Streeter, starsza analityczka ds. inwestycji i rynków w Hargreaves Lansdown.

„Widzimy, jak rynki wycofują się z oczekiwań co do obniżek stóp procentowych. Rynek akcji pozostał w obliczu tego faktu stosunkowo odporny, ponieważ powodem mniejszych oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych był silniejszy wzrost gospodarczy, co oczywiście jest dobre również dla akcji” – powiedział Kiran Ganesh, specjalista UBS ds. strategii wielu aktywów, dodając, że rynki wyceniają obecnie w tym roku mniej niż pięć obniżek w USA, w porównaniu z sześcioma lub siedmioma na początku roku.

Jay Hatfield z Infrastructure Capital Advisors wskazywał, że indeks S&P 500 ma jeszcze sporo przestrzeni na wzrost w 2024 r. Dla Hatfielda poziom docelowy dla indeksu szerokiego na koniec roku wynosi 5.500 pkt., co odpowiada potencjalnemu wzrostowi o 9 proc. Według analityka w najbliższej perspektywie na rynku panować będzie w dużej mierze stagnacja, a inwestorzy będą czekać, aż Rezerwa Federalna USA rozpocznie obniżki stóp procentowych.

„Nie sądzę, że rynek będzie rosnąć w nieskończoność i szybko osiągnie 5.500 pkt. Przypuszczamy, że zatrzymamy się w okolicach 5.000 pkt. lub 5.100 pkt., dopóki nie uzyskamy większej jasności co do obniżek stóp procentowych zarówno przez Fed, jak i EBC, najprawdopodobniej w czerwcu, ale prawdopodobnie w maju” – powiedział.

Akcje Salesforce spadły o 1,4 proc.

Hershey stracił ponad 1 proc., po obniżce do "niedoważaj" rekomendacji przez Morgan Stanley.

Akcje Diamondback Energy wzrosły prawie 10 proc. po zapowiedzi przejęcia producenta ropy i gazu Endeavor Energy Partners za 26 mld USD.

Applied Digital stracił 9 proc. po tym, jak podała, że przychody z centrum danych w Ellendale ulegną zmniejszeniu w bieżącym kwartale z powodu ciągłych przerw w dostawach prądu.

61 firm z indeksu S&P 500 ogłosi wyniki kwartalne w tym tygodniu, w tym Lyft, Instacart, DoorDash, AutoNation, Kraft Heinz, Hasbro i Coca-Cola. Dane LSEG wskazują obecnie, że firmy z indeksu S&P 500 spodziewają się wzrostu zysków w tym roku o 9,7 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 77,07 USD za baryłkę, po wzroście o 0,30 proc., a kwietniowe futures na Brent spadają o 0,12 proc. do 82,09 USD/b.

pr/wr/