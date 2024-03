ML System odnotował ok. 4,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2023 r. (wobec 0,2 mln zł zysku w 2022 r) oraz ok. 25,2 mln zł zysku EBITDA (wobec 36,5 mln zł zysku w 2022 r.), przy ok. 193,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 281,7 mln zł w roku 2022 r.), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.