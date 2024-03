Dino Polska ma na celu osiągnięcie niskiego dwucyfrowego wzrostu sprzedaży like-for-like (LFL) w 2024 r., poinformował członek zarządu Michał Krauze. Powrót do długoterminowego trendu wzrostowego marży EBITDA będzie w br. wyzwaniem, ocenił także.

"Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby konsumentów tak, by w obliczu wzrostu dochodów rozporządzalnych pozwoliło to wygenerować niski dwucyfrowy wzrost sprzedaży like-for-like. Podejmujemy starania, aby nasza marża EBITDA wróciła do długoterminowego trendu wzrostowego. Będzie to jednak wyzwaniem, gdyż 2024 r. to kolejny rok wzrostu kosztów działalności i uatrakcyjniania oferty cenowej sklepów Dino dla konsumentów. Rosnąca skala działalności i dyscyplina kosztowa będą nas wspierać w dążeniu do tego celu i jednocześnie wzmacniać fundamenty naszej firmy, aby efektywnie realizować jej dalszy rozwój" - napisał Krauze w liście dołączonym do raportu rocznego.

W 2023 r. sprzedaż towarów i produktów w sklepach Dino wyniosła 25,7 mld zł i była o 30% wyższa niż w 2022 r. Sprzedaż like-for-like, czyli w sklepach istniejących dłużej niż rok, zwiększyła się o 17,2%, dodał.

Reklama

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)