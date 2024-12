Odejście od węgla

Z informacji przekazanych we wtorek przez "Dziennik Gazetę Prawną" wynika, że w koalicji rządzącej narasta przekonanie, że Komisja Europejska nie notyfikuje umowy z górniczymi związkami zawodowymi, która zakładała, że Polska odejdzie od węgla dopiero w 2049 r. To z kolei bezpośrednio wpływa na opłacalność koncepcji utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i przeniesienia do niej aktywów węglowych.

Według dziennika w koalicji panuje też przekonanie, że spółki energetyczne mogą sobie poradzić z pozyskiwaniem finansowania na inwestycje bez odciążania ich przez państwo. Zamiast tego rząd skłania się ku scenariuszowi niemieckiemu, w którym dla każdej spółki byłby stworzony inny plan transformacji. (PAP)