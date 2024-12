Program energetyki jądrowej

"Ministerstwo Przemysłu ma zaprezentować założenia aktualizacji rządowego programu energetyki jądrowej jeszcze w tym roku. Ma się w nim znaleźć komunikowany już publicznie harmonogram budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Zakłada on wylanie pierwszego betonu jądrowego w 2028 r. i oddanie do eksploatacji kolejnych trzech bloków elektrowni w Choczewie w latach 2036–38. Dodatkowo, jak ustalił DGP, kluczowe miejsce w odświeżonej strategii zajmie kwestia kolejnej elektrowni realizowanej w ramach rządowego programu" - czytamy w gazecie.

Rozmówcy "DGP" liczą na to, że formalne rozpoczęcie procesu wyłaniania partnera nastąpi w przyszłym roku. Według ustaleń dziennika resort przemysłu zakłada jednocześnie, że w odniesieniu do tej inwestycji możliwe do utrzymania są terminy zapisane w obowiązującym jeszcze programie z 2020 r., które mówią o rozpoczęciu eksploatacji pierwszego bloku drugiej elektrowni w 2039 r. i zakończeniu prac nad trzecim blokiem do roku 2043.

Trzecia elektrownia jądrowa

"Według naszych nieoficjalnych ustaleń, w dokumencie może się znaleźć za to po raz pierwszy wzmianka o możliwości budowy trzeciej elektrowni. Potrzeba jej realizacji powinna, według resortu przemysłu, zostać poddana dalszym analizom, bo w grę mogłoby wchodzić zastąpienie kolejnej dużej elektrowni większą liczbą małych reaktorów" - czytamy dalej.

Jednocześnie w artykule wskazano, że zaktualizowany program nie rozstrzygnie losów projektów komercyjnych realizowanych wspólnymi siłami przez spółki państwowe i prywatne - takich jak PGE, PAK czy małe reaktory Orlen Synthos Green Energy.

