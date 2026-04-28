Polacy zadłużają się na potęgę. Rekordowe dane z rynku kredytów

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:47
Banki udzieliły w marcu br. o niemal 60 proc. więcej kredytów mieszkaniowych rok do roku, a ich wartość wzrosła o 72 proc. rdr - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła w marcu 464,45 tys. zł, co jest historycznym rekordem.

Polacy ruszyli po kredyty

Jak podało BIK, w marcu br. banki i SKOK-i u udzieliły o 59 proc. więcej kredytów mieszkaniowych rdr oraz o 24 proc. więcej w porównaniu do lutego br. Wzrost przyznanej wartości kredytów mieszkaniowych osiągnął 72,2 proc. rdr, a miesiąc do miesiąca poprawił się o 26,5 proc.

Rekordowa wartość średniej kwoty kredytu mieszkaniowego

Średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła natomiast w marcu 464,45 tys. zł, co - jak wskazało BIK - jest historycznym rekordem. Kwota ta była o 8,3 proc. wyższa niż przed rokiem.

Główne powody boomu kredytowego

Jak wskazał w informacji prasowej dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK, głównym powodem wysokiej aktywności w segmencie kredytów mieszkaniowych była rosnąca zdolność kredytowa, będąca efektem obniżek stóp procentowych. W marcu stopy spadły bowiem do poziomu 3,75 proc., czyli najniższego od czterech lat. Jednocześnie rosły wynagrodzenia, zarówno nominalnie jak i realnie; w marcu 2026 r. wzrosły one o 6,6 proc. rdr - wskazał analityk.

„Wszystkie te czynniki sprzyjają nie tylko zaciąganiu nowych kredytów, ale również przyśpieszają decyzje o refinansowaniu wcześniej zaciągniętych kredytów mieszkaniowych w większości opartych na okresowo stałej - wyższej niż obecna - stopie procentowej. Dodatkowym impulsem sprzyjającym większemu zainteresowaniu kredytami mieszkaniowymi była narastająca niepewność geopolityczna związana z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W przypadku przedłużania się konfliktu może ona prowadzić do przyspieszenia inflacji, a w konsekwencji do podwyżek stóp procentowych i wzrostu cen na rynku nieruchomości” – tłumaczył Rogowski.

Inne pożyczki też w górę

Z analizy wynika, że o 29,5 proc. wzrosła w marcu br. liczba udzielonych kredytów ratalnych. Jednocześnie średnia kwota takiego kredytu była niższa niż przed rokiem o 5,8 proc. i wyniosła 2 tys. 249 zł.

Marcowe wyniki pokazały też wzrost rdr zarówno liczby (o 12,3 proc.), jak i wartości (o 20,6 proc.) udzielonych kredytów gotówkowych. Średnia kwota udzielonego w marcu br. kredytu gotówkowego wyniosła 29 tys. 556 zł, co oznacza wzrost o 7,4 proc. w relacji do marca 2025 r.

W przeciągu roku banki i skoki wydały o 2,7 proc. mniej wydały kart kredytowych. Udzieliły też o 1 proc. rdr niższą kwotę limitów w tych kartach.

Jak podało BIK, w ujęciu miesięcznym marcowy odczyt poprawił się we wszystkich czterech Indeksach Jakości, a najbardziej poprawiły się indeksy kart kredytowych (-0,17) oraz kredytów mieszkaniowych (-0,11). Natomiast w ujęciu rocznym poprawie uległ jedynie indeks kredytów mieszkaniowych (-0,12). Pozostałe indeksy pogorszyły się, ale - jak podkreśliło biuro - nadal pozostają na bezpiecznym poziomie, który oznacza niskie i bezpieczne ryzyko kredytowe.

W skład grupy BIK wchodzą: Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.

Źródło: PAP
