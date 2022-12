Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF we wtorek rano w kontraktach styczniowych tanieje o 1 proc., do 82,14 euro za MWh. Spadają też notowania gazu z dostawą w lutym - o 2,17 proc., do 84 euro za MWh.

W piątek na zamknięciu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach styczniowych kosztował 82,97 euro za MWh, a w kontraktach na luty - 85,86 euro za MWh. Reklama W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., notowania sięgały 350 euro za MWh.