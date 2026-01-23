Ceny ropy rosną

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na II kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 59,78 USD, wyżej o 0,7 proc.

Brent na ICE na III jest wyceniana po 64,49 USD za baryłkę, także wyżej o 0,7 proc.

W czwartek oba kontrakty spadły o około 2 proc.

Trump: Stany Zjednoczone wysłały w kierunku Iranu „armadę”

Odbiły się w piątek po tym, gdy Trump powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że na wszelki wypadek Stany Zjednoczone wysłały w kierunku Iranu „armadę”, ale ma nadzieję, że nie będzie musiał jej używać. Ponownie ostrzegł Teheran przed zabijaniem protestujących lub wznowieniem programu jądrowego.

Przedstawiciele amerykańskiej administracji informowali, że w najbliższych dniach na Bliski Wschód dotrą okręty wojenne, w tym lotniskowiec i niszczyciele rakietowe.

Iran jest czwartym co do wielkości producentem w OPEC i głównym eksporterem do Chin, drugiego co do wielkości konsumenta ropy naftowej na świecie.

Porozumienie ws. Grenlandii

Ceny ropy Brent i WTI są na ścieżce do tygodniowego wzrostu na poziomie ok. 0,6 proc. po tym, gdy wzrosły najpierw na początku tygodnia po oświadczeniach Trumpa ws. Grenlandii.

Zapowiadane działania mogły potencjalnie zdestabilizować NATO, ale w środę obawy zostały rozwiane, gdy prezydent wycofał się z wszelkich działań wojskowych.

Donald Trump ocenił, że kontrolująca arktyczną wyspę Dania, NATO i Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie, które pozwoli na „całkowity dostęp” do Grenlandii.