Ceny ropy pójdą mocno w dół? Arabia Saudyjska chce zadać potężny cios Rosji

Arabia Saudyjska poprzez ograniczenia wydobycia ropy chciała doprowadzić do wzrostu cen surowca, ale inne państwa OPEC+, a w szczególności Rosja, nie stosują się do tych ustaleń.

W efekcie Rijad jest coraz bardziej sfrustrowany i zamierza zwiększyć produkcję, by zapewnić sobie większy udział w rynku. Doprowadzi to do spadku cen surowca, ucierpi więc gospodarka Rosji - podał w czwartek portal Politico.