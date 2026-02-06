Od kiedy można rozliczyć PIT 2026?

Rozliczanie PIT za 2025 rok będzie możliwe od 15 lutego 2026 roku. Tego dnia uruchomiona zostanie usługa Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl. Od tego momentu podatnicy mogą:

zalogować się do swojego e-PIT-u,

sprawdzić przygotowane przez skarbówkę zeznanie,

zaakceptować je, zmodyfikować lub odrzucić,

dodać ulgi i odliczenia.

Jeśli PIT zostanie złożony wcześniej np. w formie papierowej, urząd i tak uzna go za złożony dopiero 15 lutego.

Od kiedy można składać PIT-37 w 2026 roku?

Formularz PIT-37 za 2025 rok również można składać od 15 lutego 2026 roku. Dotyczy to zarówno rozliczenia przez Twój e-PIT, składania deklaracji przez system e-Deklaracje, jak i tradycyjnego złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym lub pocztą.

PIT-37 pozostaje najczęściej wybieraną formą rozliczenia przez osoby pracujące na umowie o pracę, zlecenie lub o dzieło.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT w 2026 roku?

Ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego za 2025 rok to 30 kwietnia 2026 roku. Do tego dnia:

można wprowadzać zmiany w swoim e-PIT-cie,

dodawać ulgi i odliczenia,

zatwierdzić rozliczenie.

Ważne: Po 30 kwietnia 2026 roku Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38 przygotowane w usłudze Twój e-PIT, jeśli podatnik sam tego nie zrobi.