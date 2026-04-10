Trzynasta emerytura to coroczny dodatek dla seniorów. Zasadniczo wszystkim uprawnionym przysługuje taka sama kwota brutto, jednak w praktyce niektórzy mogą otrzymać mniej. Dotyczy to osób pobierających rentę rodzinną, gdy do jednego świadczenia uprawnionych jest kilka osób – wówczas „trzynastka” jest dzielona między wszystkich beneficjentów. Jak dokładnie przebiega ten podział i kto w 2026 roku otrzyma niższą kwotę?

Komu przysługuje trzynasta emerytura w 2026 roku?

Prawo do trzynastej emerytury w 2026 roku przysługuje szerokiemu gronu osób pobierających świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z przepisami ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, kluczowe jest posiadanie prawa do jednego z określonych świadczeń na dzień 31 marca danego roku. Nie musi to być wyłącznie emerytura – „trzynastka” obejmuje również inne świadczenia o charakterze długoterminowym.

Świadczenie przysługuje m.in. osobom, które:

pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy,

otrzymują rentę rodzinną po zmarłym członku rodziny,

korzystają ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,

pobierają rentę socjalną,

otrzymują rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”,

korzystają z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?

Trzynasta emerytura wypłacana jest w kwocie odpowiadającej minimalnej emeryturze, która od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Wysokość podstawowego świadczenia nie ma w tym przypadku znaczenia – wszyscy uprawnieni otrzymują taką samą kwotę brutto. Po potrąceniu składki zdrowotnej rzeczywista suma trafiająca do świadczeniobiorcy zależy od jego sytuacji podatkowej i zazwyczaj mieści się w przedziale od 1563,43 zł do 1625,43 zł netto. Odmienne zasady dotyczą jednak osób pobierających rentę rodzinną.

13. emerytura przysługuje także przy rencie rodzinnej

Osoby pobierające rentę rodzinną również mają prawo do trzynastej emerytury. Inaczej wygląda to jednak w sytuacji, gdy do jednego świadczenia uprawnionych jest kilka osób, np. dzieci po zmarłym rodzicu. Wówczas dodatkowe świadczenie jest dzielone między wszystkich uprawnionych.

W praktyce oznacza to, że jeśli renta rodzinna przysługuje kilku osobom, każda z nich otrzyma jedynie część trzynastej emerytury, proporcjonalnie do liczby beneficjentów.

Tym osobom ZUS podzieli 13. emeryturę. Kto dostanie niższe świadczenie?

Renta rodzinna to świadczenie wypłacane po śmierci współmałżonka, rodzica lub innego członka rodziny. Przyznaje ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom spełniającym określone warunki, takim jak wdowa, wdowiec, dzieci czy inni uprawnieni bliscy. Jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest tylko jedna osoba, otrzymuje ona pełną trzynastą emeryturę w wysokości 1978,49 zł brutto.

Inaczej jest w przypadku, gdy prawo do renty ma kilka osób – wtedy dodatkowe świadczenie zostaje podzielone między wszystkich beneficjentów. Przykładowo:

przy dwóch osobach każda otrzyma po 989,25 zł brutto,

przy trzech osobach – po 659,50 zł brutto,

przy czterech osobach – po 494,62 zł brutto.

Taki podział wynika z faktu, że renta rodzinna traktowana jest jako jedno wspólne świadczenie, a nie oddzielne dla każdej osoby.

Tym osobom ZUS podzieli 13. emeryturę – przykłady

Jak podział 13. emerytury wygląda w praktyce?

Przykład 1 Pani Jolanta i jej syn otrzymują rentę rodzinną po zmarłym mężu pani Jolanty. Świadczenie wynosi 90 proc. świadczenia zmarłego i jest dzielone po równo między dwie osoby. Zarówno pani Jolanta jak i jej syn są uprawnieni do otrzymania 13. emerytury. Trzynastka wypłacana jest w pełnej kwocie i również jest dzielona po równo pomiędzy dwie osoby, dlatego każde z nich otrzyma 50 proc. świadczenia, czyli około 989,25 zł brutto.

Przykład 2 Pani Anna i jej dwie siostry otrzymują rentę rodzinną po zmarłej mamie. Świadczenie wynosi 95 proc. świadczenia zmarłej i jest dzielone po równo między trzy osoby. Zarówno pani Anna jak i jej siostry są uprawnione do otrzymania 13. Emerytury. Trzynastka wypłacana jest w pełnej kwocie i również jest dzielona po równo pomiędzy trzy osoby, dlatego każda z pań otrzyma 1/3 świadczenia, czyli około 659,50 zł brutto.

Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przyznawane jest automatycznie, bez potrzeby składania wniosku przez uprawnione osoby. Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny właściwy organ wypłaca tzw. trzynastą emeryturę razem z podstawowym świadczeniem.

Kto nie dostanie 13. emerytury wcale?

Choć świadczenie to przysługuje większości seniorów, istnieją także osoby, które nie mogą z niego skorzystać. Wyłączeni są ci, którzy: