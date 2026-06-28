Dodatki do emerytury po 65. roku życia. Sprawdź, komu przysługuje wsparcie i jak je uzyskać

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65 lat, mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny, jeśli zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnego funkcjonowania. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z formularzem OL-9, czyli zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym stan zdrowia.

Warto jednak pamiętać, że seniorzy po ukończeniu 75 lat otrzymują dodatek pielęgnacyjny automatycznie i nie muszą przedstawiać dodatkowej dokumentacji medycznej. Wyjątek dotyczy osób przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych – w ich przypadku świadczenie przysługuje jedynie wtedy, gdy spędzają poza placówką co najmniej dwa tygodnie w miesiącu.

Za co można dostać dodatkowe pieniądze do emerytury?

Oprócz dodatku pielęgnacyjnego seniorzy mogą korzystać także z wielu innych form wsparcia finansowego, które mogą podnieść wysokość ich miesięcznych dochodów. Część świadczeń przyznawana jest ze względu na przebieg kariery zawodowej lub sytuację życiową, inne wynikają ze szczególnych zasług albo określonego statusu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z dostępnych dodatków.

Dodatki kombatanckie i kompensacyjne

Dodatek kombatancki (366,68 zł) oraz dodatek kompensacyjny (55 zł) przysługują osobom, które podczas wojny lub w okresie powojennym doświadczyły represji, brały udział w działaniach na rzecz wolności lub były poszkodowane przez reżimy totalitarne.

Ze świadczeń tych mogą korzystać również wdowy i wdowcy po kombatantach oraz osobach represjonowanych. Wnioski o ich przyznanie rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – w zależności od tego, któremu systemowi podlega dana osoba.

Dodatki dla weteranów i ofiar wojennych

Dodatek dla poszkodowanego weterana przysługuje osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu podczas działań prowadzonych poza granicami kraju, np. w trakcie misji wojskowych. Wysokość tego świadczenia zależy od stopnia uszczerbku i wynosi od 5% do 130% minimalnej emerytury, czyli od 98,92 zł do 2572,04 zł. Z kolei świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny wynosi 1978,49 zł miesięcznie.

Inne dodatki specjalne

Dodatek za tajne nauczanie : 366,68 zł – przysługuje osobom, które w okresie okupacji prowadziły zajęcia dydaktyczne w warunkach konspiracyjnych.

: 366,68 zł – przysługuje osobom, które w okresie okupacji prowadziły zajęcia dydaktyczne w warunkach konspiracyjnych. Dodatek dla osób przymusowo zatrudnianych w latach 1949–1959 : 366,68 zł – dla osób objętych przymusową pracą w tym okresie.

: 366,68 zł – dla osób objętych przymusową pracą w tym okresie. Sołtysowe : 373,67 zł – przeznaczone dla osób, które sprawowały funkcję sołtysa przez minimum 8 lat i osiągnęły wiek emerytalny.

: 373,67 zł – przeznaczone dla osób, które sprawowały funkcję sołtysa przez minimum 8 lat i osiągnęły wiek emerytalny. Ryczałt energetyczny : 336,16 zł – dla emerytów posiadających status kombatanta oraz ich współmałżonków (wdów i wdowców).

: 336,16 zł – dla emerytów posiadających status kombatanta oraz ich współmałżonków (wdów i wdowców). Emerytura honorowa: 6938,92 zł miesięcznie – świadczenie dla każdego obywatela Polski, który ukończył 100 lat; przyznawane dożywotnio, niezależnie od innych pobieranych emerytur czy rent.

500 plus dla seniora – komu przysługuje i jak je dostać?

Jednym z najczęściej omawianych w ostatnich latach świadczeń jest tzw. „500 plus dla seniora”, czyli dodatek uzupełniający dla osób uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wbrew potocznej nazwie nie przysługuje on wszystkim osobom po 65. roku życia, lecz wyłącznie tym, które spełniają określone kryteria.

Świadczenie mogą otrzymać osoby:

które zostały formalnie uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub prawomocnego wyroku sądu,

których łączny miesięczny dochód ze świadczeń publicznych nie przekracza 2687,67 zł.

W przypadku dochodu poniżej tego progu przysługuje pełna kwota 500 zł. Jeśli jednak dochód mieści się w przedziale do 2187,67 zł, wysokość dodatku jest odpowiednio pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Jak złożyć wniosek o dodatki?

Wnioski o większość opisanych dodatków składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jednak w przypadku niektórych grup, np. rolników, właściwą instytucją jest KRUS. Zakres wymaganych dokumentów zależy od rodzaju świadczenia.

W przypadku świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł konieczne jest dostarczenie: