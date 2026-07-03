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Coraz więcej optymizmu w gospodarstwach domowych. Nowe dane CBOS

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:56
Coraz więcej optymizmu w gospodarstwach domowych. Nowe dane CBOS
Coraz więcej optymizmu w gospodarstwach domowych. Nowe dane CBOS/Shutterstock
Nastroje ekonomiczne Polaków wyraźnie się zmieniają się na lepsze - coraz mniej osób spodziewa się, że ceny będą rosły szybciej niż dotychczas. Według najnowszego badania CBOS taki pogląd w czerwcu wyraziło 22 proc. respondentów, podczas gdy w kwietniu było to jeszcze 45 proc. Jednocześnie rośnie odsetek osób oczekujących poprawy własnej sytuacji finansowej. Ponad jedna trzecia badanych liczy na wzrost dochodów swojego gospodarstwa domowego, co może świadczyć o ostrożnym, ale rosnącym optymizmie konsumenckim.

Mniej gospodarstw ogranicza wydatki

W czerwcowym badaniu CBOS 35 proc. respondentów zadeklarowało, że w miesiącu poprzedzającym badanie ich gospodarstwa domowe ograniczały wydatki na bieżące potrzeby. To mniej niż w kwietniu, gdy odsetek ten wynosił 37 proc. Bez zmian pozostał natomiast udział osób pożyczających pieniądze na ten cel – 9 proc.

Więcej oszczędności i większych zakupów

Podobnie jak w poprzednim pomiarze, ponad połowie badanych udało się odłożyć część dochodów (54 proc. wobec 53 proc. w kwietniu). Jednocześnie wzrósł odsetek osób deklarujących realizację większych, planowanych wydatków – takich jak zakup mebli, wycieczek czy obligacji – z 29 proc. do 33 proc.

Wyraźny spadek obaw o inflację

Wyniki wskazują na istotną zmianę w oczekiwaniach inflacyjnych. Obecnie 22 proc. respondentów uważa, że ceny w najbliższym roku będą rosły szybciej niż w ostatnich 12 miesiącach, podczas gdy w kwietniu było to 45 proc. Największa grupa badanych (52 proc.) spodziewa się utrzymania dotychczasowego tempa wzrostu cen. Z kolei 13 proc. liczy na spowolnienie inflacji, a 6 proc. nie przewiduje wzrostu cen.

Nieznaczna poprawa oczekiwań dochodowych

W porównaniu z kwietniem nieco więcej osób oczekuje wzrostu dochodów gospodarstwa domowego w ciągu najbliższego roku – 34 proc. wobec 31 proc. Spadł natomiast odsetek osób przewidujących brak zmian (z 47 proc. do 45 proc.), a udział obawiających się spadku dochodów pozostał stabilny (17 proc. wobec 18 proc.).

Mniej obaw o przyszłość

Zmniejszył się odsetek respondentów patrzących na swoją przyszłość z obawą – z 36 proc. do 32 proc. Stabilny pozostał udział osób nastawionych z nadzieją (33 proc.), natomiast wzrosła grupa deklarująca ambiwalentne podejście (z 27 proc. do 30 proc.).

Nastroje środowiskowe bez większych zmian

W wymiarze oceny otoczenia społeczno-gospodarczego nastroje pozostają zbliżone do kwietniowych. We wszystkich trzech analizowanych obszarach dominuje pesymizm nad optymizmem. Największa przewaga negatywnych ocen dotyczy sytuacji gospodarczej (48 proc. wobec 19 proc.), mniejsza – sytuacji finansowej gospodarstw domowych (37 proc. wobec 29 proc.) oraz ogólnych perspektyw na przyszłość (39 proc. wobec 27 proc.).

Badanie „Nastroje konsumenckie” zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 22–25 czerwca 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1001).

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: społeczeństwogospodarstwa domowekondycja finansowafinanse domowe
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